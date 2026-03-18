Sénégal: Soupçons d'irrégularités à l'état civil - Dakar ouvre une enquête et promet la tolérance zéro

Des soupçons d'irrégularités secouent certains services liés à l'état civil. Dans un communiqué rendu public mardi à Dakar, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur annonce avoir saisi les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur la situation. Une démarche qui traduit la volonté des autorités d'agir rapidement face à des pratiques qui pourraient affecter directement de nombreux citoyens.

Selon le ministère, l'initiative fait suite à « des allégations d'irrégularités au sein du bureau d'état civil », qui ont conduit à la saisine des services compétents pour des investigations. Cette procédure, précise le communiqué, vise à établir les faits et à identifier d'éventuelles responsabilités.

Les premières investigations ont déjà permis de franchir une étape importante. Les services habilités ont pu « identifier un réseau présumé impliquant plusieurs individus, se livrant à des pratiques violant les règles admises ». Si aucun détail supplémentaire n'est encore donné sur l'ampleur du réseau ou l'identité des personnes concernées, cette révélation confirme que les soupçons portent sur un système organisé plutôt que sur des faits isolés.

Le ministère explique appliquer « une politique de tolérance zéro face à tout acte de corruption, de fraude ou de manquement aux règles qui régissent le service public ». Le message est clair : « aucun comportement déviant ne sera toléré, quelle que soit la qualité des personnes impliquées », insiste le communiqué.

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