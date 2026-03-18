Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Trois jeunes journalistes sénégalais parmi les 15 sélectionnés par le CIO

Le Sénégal sera aussi raconté par ses propres voix. À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, trois jeunes journalistes sénégalais figurent parmi les 15 candidats retenus dans le prestigieux programme des jeunes reporters du Comité international olympique (CIO). Une sélection qui met en lumière une nouvelle génération de plumes locales appelée à couvrir, de l'intérieur, l'un des plus grands événements sportifs jamais organisés sur le continent.

Parmi les heureux élus figurent les Sénégalais Oumou Koulsoum Baldé, Boubacar Diop et Aïssatou Ka, qui auront l'opportunité de vivre les Jeux au plus près de l'action, tout en bénéficiant d'une formation encadrée par des professionnels internationaux du journalisme sportif. Pour ces jeunes Sénégalais, l'aventure dépasse la simple expérience académique : elle représente une occasion unique de raconter leur pays et ses Jeux au monde entier.

Au total, 271 candidatures provenant de 32 pays ont été enregistrées après l'ouverture des inscriptions en septembre 2025 pour cette nouvelle formule du programme. Au terme du processus, seuls 15 jeunes journalistes âgés de 21 à 25 ans ont été retenus, illustrant la diversité culturelle et géographique du mouvement olympique. Parmi eux, six viennent d'Afrique, dont trois du Sénégal, pays hôte de ces Jeux historiques.

Durant les JOJ, les jeunes reporters seront intégrés au Centre principal de presse et travailleront aux côtés des médias accrédités pour couvrir les compétitions et les activités culturelles prévues à Dakar, Diamniadio et Saly. Ils suivront une formation mêlant cours théoriques et immersion sur le terrain, avec des modules consacrés à la presse écrite, à la photographie sportive, à la diffusion et aux médias sociaux.

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Cette expérience leur permettra notamment de travailler dans les zones mixtes, d'assister aux conférences de presse et de produire des reportages, photos et vidéos destinés aux plateformes du programme. Une immersion complète dans les coulisses du journalisme sportif à l'échelle internationale.

Lancé à l'occasion des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour en 2010, le programme des jeunes reporters du CIO a déjà permis à 125 aspirants journalistes issus de 68 pays de se former au contact des grands événements olympiques. Plusieurs anciens participants poursuivent aujourd'hui des carrières dans les médias sportifs ou au sein d'organisations du mouvement olympique.

Prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, l'édition de Dakar réunira environ 2 700 jeunes athlètes de moins de 18 ans. Mais au-delà des performances sportives, ces Jeux marqueront aussi l'émergence d'une nouvelle génération de journalistes africains, dont trois Sénégalais, chargés de raconter cette page d'histoire.