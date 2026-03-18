Sénégal: Les meilleurs buteurs sénégalais en Premier League anglaise

Auteur d'une bonne saison, Ismaïla Sarr a inscrit 7 buts en Premier League cette saison. Mais, le récent champion d'Afrique est encore loin des meilleurs buteurs sénégalais en une saison de Premier League. Sadio Mané est devant avec 22 réalisations avec Liverpool. Il est suivi par des joueurs comme Demba Bâ (16 buts), Nicolas Jackson (14 buts) et Papiss Demba Cissé (13 buts).

Ismaïla Sarr compte actuellement 7 buts en Premier League anglaise. Il lui reste encore 8 journées à disputer pour améliorer ses statistiques et s'approcher des recordmen en une saison que sont Sadio Mané et Demba Ba.

Sadio Mané, 22 buts en 2019, le seul « Golden Boot »

Il sera difficile d'égaler les performances de Sadio Mané en Angleterre tant l'attaquant sénégalais a laissé ses empreintes lors de son passage à Southampton et Liverpool. C'est avec les « Reds » que le joueur formé à Génération Foot a le plus brillé. Arrivé à Anfield, le 1er juillet 2016, en provenance de Southampton, Sadio Mané devient l'un des meilleurs atouts offensifs du mythique club.

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Avec les « Saints », il avait déjà montré ses qualités d'artificier en marquant respectivement 10 et 11 buts en 2014-2015 et 2015-2016. Auteur de 13 buts en 2016-2017 et 10 réalisations en 2017-2018, Sadio Mané, en compagnie de Mohamed Salah et Roberto Firmino, forme le trio d'attaque le trio offensif le plus prolifique d'Angleterre et d'Europe. Il brille particulièrement à l'occasion de la saison 2018-2019. Auteur de 5 doublés en 35 rencontres disputées, Sadio Mané finit co-meilleur buteur du championnat anglais avec 22 buts en compagnie de Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang.

L'enfant de Bambaly devient le premier et le seul Sénégalais à remporter le « Golden Boot » qui récompense le meilleur buteur de l'élite anglaise. Quelques semaines plus tard, il remporte la Ligue européenne des champions contre Tottenham. De plus en plus gourmand, l'attaquant sénégalais continue de terroriser les défenses d'Angleterre. La saison suivante (2019-2020), il confirme en terminant avec 18 réalisations et 9 passes décisives en championnat.

Ses performances aident Liverpool, sans titre de champion depuis 1990, à renouer avec le Graal, 30 ans après. Sadio Mané inscrit encore 11 buts et offre 8 passes décisives en 2020-2021. À l'occasion de sa dernière saison chez les « Reds », en 2021-2022, le double « Ballon d'Or » africain fait trembler les filets à 16 reprises avant de rejoindre l'Allemagne et le Bayern Munich. Seul « Lion » à avoir inscrit 18 et 22 buts en Premier League anglaise, Sadio Mané a, en 8 saisons en Angleterre, 263 rencontres avec Southampton et Liverpool, inscrit 111 buts et délivré 38 passes décisives.

Demba Bâ, 16 buts avec Newcastle en 2012

En dehors de Sadio Mané, Demba Bâ est le footballeur sénégalais le plus efficace dans l'histoire de la Premier League anglaise. Le jeune attaquant, en provenance d'Hoffenheim en Allemagne, avait rallié West Ham en janvier 2011. Auteur d'énormes efforts pour sauver les « Hammers » de la relégation, Demba Bâ, malgré ses 7 buts durant la seconde partie de la saison, n'a pu empêcher la rétrogradation du club londonien. Le 1er juillet 2011, il signe à Newcastle pour rester dans l'élite anglaise.

Durant plusieurs saisons, avec son compatriote Papiss Demba Cissé, il forme une paire d'attaque qui fait feu de tout bois. Dès sa première saison chez les « Magpies », Demba Bâ fait trembler les filets à 16 reprises. Lors de sa deuxième saison, il inscrit 13 buts en Premier League. Ses performances avec Newcastle séduisent Chelsea qui le recrute le 4 janvier 2013. Cependant, la rude concurrence chez les « Blues » ne lui permet pas de briller comme il le voulait.

L'ancien Lion s'est contenté de 7 buts en Premier League en deux saisons à Chelsea. En tout, en Premier League anglaise, Bâ a inscrit 43 buts et offert 11 passes décisives en 99 rencontres. C'est la deuxième meilleure performance pour un Sénégalais après Sadio Mané.

Nicolas Jackson, 14 buts en 2024

Avant d'être prêté avec option d'achat au Bayern Munich, Nicolas Jackson a effectué deux saisons assez concluantes à Chelsea. Dès son arrivée, en provenance de Villarreal, il a inscrit 14 buts en 2023-2024, dépassant ainsi les records personnels de Papiss Demba Cissé (13 buts) et Henri Camara (12 buts) en une saison. La saison dernière, Jackson s'est encore illustré avec les « Blues » en marquant 10 buts. Il compte ainsi 24 réalisations en 65 rencontres de Premier League.

Papiss Demba Cissé, 13 buts à Newcastle en 2012

Comme Demba Bâ, Papiss Demba Cissé a aussi brillé en Bundesliga allemande avant de signer en Angleterre. Auteur de 22 buts avec Fribourg en 2011, il fait partie des meilleurs buteurs du championnat allemand. La saison suivante, il inscrit 9 buts avant de rejoindre l'Angleterre lors du mercato d'hiver. En signant à Newcastle, le 17 janvier 2012, contre 13,5 millions d'euros (8,8 milliards de FCfa), Papiss Demba Cissé renforce l'attaque des « Magpies » où se trouvait déjà Demba Bâ.

En une moitié de saison et 14 rencontres disputées, Cissé marque 13 buts. La suivante est moins prolifique. En 36 matchs en 2012-2013, il inscrit 8 buts. Papiss Demba Cissé ne marque que 2 buts en 2013-2014. Lors de sa dernière saison en Angleterre, en 2014-2015, l'attaquant sénégalais retrouve des couleurs et trouve la mire à 11 reprises.

Il file ensuite pour la Chine en s'engageant à Shandong. Lors de son passage en Angleterre, l'ancien capitaine des Lions, auteur de la cinquième meilleure performance sur une saison avec 13 buts, derrière Sadio Mané (22 buts, 18 buts, 16 buts) et Demba Bâ (16 buts), a marqué au total 37 buts et offert 10 passes décisives en 117 matchs.

Henri Camara 12 buts, Mame Biram Diouf 11 buts, El Hadji Diouf 9 buts

Plusieurs autres attaquants sénégalais ont atteint la barre des 10 buts dans une saison de Premier League. C'est le cas d'Henri Camara. Le « lapin flingueur », qui a évolué à Wolverhampton, Southampton, Wigan, West Ham et Stoke City, a réalisé sa meilleure saison en 2005-2006. En 29 matchs joués avec Wigan, il avait inscrit 12 buts et offert une passe décisive. C'était le record pour un Sénégalais en Premier League à l'époque. Henri Camara a inscrit 31 buts durant tout son parcours en Premier League anglaise.

Mame Biram Diouf a, quant à lui, fait des débuts peu concluants en Angleterre à Manchester United. Très brillant dans le championnat de Norvège avec Molde, il était censé devenir le nouvel Ole Gunnar SolskjaEr. Mais, avec les « Red Devils », il ne fera que 5 apparitions pour un but lors de la saison 2009-2010.

Après s'être relancé en Allemagne avec Hanovre 96, Mame Biram Diouf effectue un retour victorieux en Angleterre. Il fera 4 saisons à Stoke City. Lors de la première, en 2014-2015, il s'est illustré avec 11 buts en 34 matchs. En tout, Diouf a marqué 27 buts lors de son passage en Angleterre.

Après un échec à Liverpool où il n'a inscrit que 3 buts en 55 rencontres de Premier League, El Hadji Diouf a évolué à Bolton, Sunderland et Blackburn. La saison la plus faste en Premier League du Ballon d'Or africain 2001 et 2002 date de 2004-2005 avec Bolton. Avec les « Vagabonds », il avait inscrit 9 buts et offert 4 passes décisives. Durant tout son passage en Premier League anglaise, El Hadji Diouf a disputé 243 matchs, marqué 28 buts et distribué 34 passes décisives.