Sénégal: Enseignement Supérieur - Fatou Mbengue, premier docteur en médecine de l'Université de Bambey

17 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Fatou Mbengue, étudiante à l'Unité de formation et de recherche (UFR) Santé et développement durable, est devenue le premier docteur en médecine de l'Université de Bambey. Elle a obtenu ce grade universitaire à l'issue de la soutenance de sa thèse de doctorat, ce mardi, à la salle C4 du bâtiment PGF-Sup de l'Université Alioune Diop.

Son sujet porte sur les carcinomes hépatocellulaires (variante de cancer du foie) au Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, sur une période de trois ans (2022-2025). Le nouveau docteur a rappelé que les causes de cette variante de cancer du foie sont liées à plusieurs facteurs, comme le sexe masculin, les hépatites B et C, le tabac, l'alcool, l'obésité, la sédentarité, l'aflatoxine, etc. Elle a aussi insisté sur les dangers de la maladie, notamment le diagnostic tardif, la progression silencieuse et la faible survie des patients atteints.

Fatou Mbengue a invité les populations à se faire dépister et à se vacciner contre les hépatites B et C pour améliorer la prévention et la prise en charge de la pathologie. Elle est issue de la première promotion d'étudiants orientés au département de médecine de l'Université de Bambey. Ceux-ci avaient reçu leur parchemin en mai 2024, après six années d'études.

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