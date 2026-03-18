Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Isidore Mvouba appelle les jeunes du Pool à éviter les chemins de travers

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui a voté le 15 mars à Kindamba, en compagnie de son épouse, a salué la bonne organisation du scrutin avant d'appeler la jeunesse à faire preuve de responsabilité pour ne pas aller par des chemins de travers.

« Je constate que l'élection se passe très bien. Apparemment, la Commission locale d'organisation des élections ainsi que tous les autres chargés de s'occuper du scrutin ont fait un bon travail. Donc, quand la démocratie se passe dans le calme, c'est le Congo qui gagne. Je suis très heureux de constater cette sérénité qui règne ici. Le président de la République insiste beaucoup sur les jeunes, l'avenir leur appartient, mais il faut qu'ils fassent preuve de responsabilité pour ne pas aller par des chemins de travers, comme on dit. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Pool, à Mindouli, donc les jeunes doivent savoir que le pays leur appartient », a déclaré Isidore Mvouba après avoir accompli son devoir civique au bureau de vote situé au quartier Paroisse.

Le message de stabilité lancé dans le département du Pool par le président de l'Assemblée nationale est, sans nul doute, l'une des raisons qui a fait sortir les habitants du district pour aller voter. Isidore a prôné lors de l'ouverture des travaux de la 11e session ordinaire de l'Assemblée nationale le 1er février dernier.

Après avoir effectué la ronde des bureaux de vote, la sous-préfète de Kindamba, Vinny Nkinkela Mabah, s'est, de son côté, déclarée satisfaite du déroulement du scrutin. « Vous voyez, les bureaux de vote sont presque vides, nous avons eu un engouement depuis 7 heures du matin », s'est-elle réjouie.

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