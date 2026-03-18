Congo-Brazzaville: Scrutin présidentiel du 15 mars - Ferréol Gassackys salue l'engouement de la population de Poto-Poto 3

Le député de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto, Ferréol Gassackys, également directeur de campagne local du candidat président Denis Sassou N'Guesso, dans ladite circonscription, a accompli son devoir civique dans le quartier 34 dudit arrondissement.

Dès 7h30, le site de l'école KTP, dans le quartier 34 où étaient logés deux bureaux de vote, était comblé de monde en attente de voter. Malheureusement, c'est autour de 10h30 que le matériel de vote a été rendu disponible. Sitôt que les bureaux ont été ouverts, Edwige Longuélé a été la première à voter. A sa sortie du bureau de vote, elle a livré ses impressions. «Tout s'est bien passé et j'ai voté le candidat de mon choix», a-t-elle déclaré.

Le député de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto, Ferréol Gassackys, a lui aussi accompli son devoir civique. «Je suis satisfait pour avoir rempli mon devoir. En dépit du fait qu'on démarre très en retard, il y a la motivation de la population qui est restée devant les bureaux de vote depuis 7h. Elle y est restée parce qu'elle tenait absolument à exprimer son choix. A l'impossible, nul n'est tenu, il y a beaucoup de jeunes qui se sont motivés aussi pour voter. C'est une très bonne chose. J'applaudis déjà pour la victoire de mon candidat parce qu'ici où nous sommes, je réalise que c'est le sens unique», s'est réjoui Ferréol Gassackys.

Le député de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto a fait également un constat en interpellant les pouvoirs publics. «Je regarde un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeunes dans la rue, il y a des terrains de football de fortune. Cela veut dire que le football a vraiment sa place au Congo. Quand vous sillonnez les rues de Brazzaville, vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes qui jouent au football dans des terrains de fortune à tous les coins des rues. Et cela devrait nous interpeller. Merci aussi chers amis des médias de couvrir ce vote, parce que vous le faites si bien », a-t-il dit.

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