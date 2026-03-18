Afrique: CAN Basket-ball sur fauteuil/ D U/25 - La RDC écrase le Kenya et l'Afrique du Sud domine le Liberia

Le coup d'envoi de la troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de basket-ball sur fauteuil roulant a été donné ce lundi 16 mars 2026 par le ministre des Sports, Didier Budimbu, au gymnase du Stade des Martyrs de Kinshasa.

Pour cette première journée, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ont battu les Lones Stars du Liberia sur la marque de 29 à 27.

Dans l'autre affiche, les Léopards de la RDC se sont largement imposées face aux Harambee Stars du Kenya sur le score de 40 à 9.

Avec ces victoires, la RDC et l'Afrique du Sud totalisent 2 points, tandis que le Kenya et le Liberia comptent chacun 1 point.

La compétition se poursuit ce mardi 18 mars au gymnase du Stade des Martyrs, avec les rencontres Afrique du Sud - Kenya et RDC - Liberia.