Afrique: CAN Basket-ball sur fauteuil/ D U/25 - La RDC écrase le Kenya et l'Afrique du Sud domine le Liberia

18 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le coup d'envoi de la troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de basket-ball sur fauteuil roulant a été donné ce lundi 16 mars 2026 par le ministre des Sports, Didier Budimbu, au gymnase du Stade des Martyrs de Kinshasa.

Pour cette première journée, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ont battu les Lones Stars du Liberia sur la marque de 29 à 27.

Dans l'autre affiche, les Léopards de la RDC se sont largement imposées face aux Harambee Stars du Kenya sur le score de 40 à 9.

Avec ces victoires, la RDC et l'Afrique du Sud totalisent 2 points, tandis que le Kenya et le Liberia comptent chacun 1 point.

La compétition se poursuit ce mardi 18 mars au gymnase du Stade des Martyrs, avec les rencontres Afrique du Sud - Kenya et RDC - Liberia.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.