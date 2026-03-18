Madagascar: Carburant - L'essence introuvable dans certaines stations-service

L'essence se fait rare à Antananarivo. Face à cette situation, l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) et le Groupement pétrolier de Madagascar se veulent rassurants quant à la continuité de l'approvisionnement.

De longues files de motos s'étirent devant les stations-service d'Antananarivo depuis lundi. Le Supercarburant 95 se fait rare, voire introuvable, dans plusieurs points de distribution. « Cela fait près d'une heure que j'attends mon tour. J'ai parcouru plusieurs stations entre Besarety et Ampasampito sans succès. C'est seulement ici que j'ai enfin trouvé de l'essence », a témoigné Herinarindra, conducteur de taxi-moto, devant une station à Ankadindramamy, hier. La pénurie touche plusieurs quartiers, comme Ambohijatovo, Ankorahoatra, Andrefan'Ambohijanahary ou encore Andraharo, où ce carburant est à sec.

À Ambanidia, une station-service a même dû fermer ses portes. « Pas d'essence, pas de gasoil. (...) L'approvisionnement pourrait peut-être reprendre demain», a indiqué une source au sein de la station. L'OMH précise que cette situation concerne uniquement l'essence.

La livraison mensuelle de Supercarburant 95, de pétrole lampant et de gasoil accuse un retard, « compte tenu des tensions actuelles au Moyen-Orient», selon l'OMH dans un communiqué publié hier.

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Ponctuelles et temporaires

« Le navire Advantage Passion, dont le départ du port de Sohar, à Oman, était initialement prévu le 4 mars 2026, n'a finalement quitté le port que le 9 mars, soit avec cinq jours de retard », selon le communiqué. Le directeur général de l'OMH, Cydolain Raveloson, a précisé sur la chaîne nationale que le départ du navire a été retardé en raison du chargement des cargaisons.

Le Groupement pétrolier de Madagascar (GPM) qualifie ces difficultés observées dans certaines stations-service de la capitale de « ponctuelles » et de « temporaires ». Les deux organismes ont indiqué que le navire transportant les carburants devrait être arrivé à Toamasina hier, ce qui devrait résoudre progressivement les problèmes d'approvisionnement « au cours des 48 prochaines heures ». L'OMH, par ailleurs, a souligné que le rythme de distribution du Supercarburant 95 reprendra son cours normal « à partir du vendredi 20 mars 2026 ».

Cet organisme, chargé de la régulation des activités du secteur pétrolier aval, indique avoir pris plusieurs mesures pour faire face aux perturbations d'approvisionnement en Supercarburant 95 à Antananarivo et à Toamasina : le rationnement dans les stations-service, le transfert stratégique de carburant depuis Mahajanga et l'ouverture exceptionnelle des stocks au dépôt d'Alarobia. Le directeur général de l'OMH précise que le système de rationnement instauré par le GPM se traduit par une alternance de périodes où l'essence est disponible et de périodes de rupture dans les stations-service, afin de préserver les réserves de carburant jusqu'au retour à la normale.

L'OMH et le GPM demandent aux consommateurs de rester calmes et de ne pas effectuer d'achats excessifs, susceptibles de perturber le circuit de distribution.