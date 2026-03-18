Sénégal: Le jeûne presque vaincu, les ménages déjà tournés vers les délices de la Korité

Dakar — S'il faut encore attendre pour connaître la date de la Korité, les préparatifs de la fête en revanche vont bon train au sein des familles. De nombreuses maîtresses de maison ont déjà fini de planifier les menus du premier jour marquant la fin du Ramadan. Les tables sont pratiquement déjà dressées dans les têtes.

Un tour dans les quartiers de Dakar, permet de s'enquérir de la variété des menus arrêtés par les familles, dont certaines optent pour un repas à base de viande de mouton, quand d'autres privilégient le traditionnel poulet accompagné de salades, de sauce aux oignons et de pommes de terre.

La Korité, dans tous les cas, reste une occasion unique de se faire plaisir. Tout est donc prévu pour réveiller les papilles le jour de la fête.

Au marché HLM, sous un soleil bien tapant, Marie Faye, voilée et grand gabarit, parle du menu qu'elle compter concocter le jour J.

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Du "lakh" (bouillie de mil épaisse accompagnée de lait caillé sucré) et du "ngalakh" (coucous de mil et pâte d'arachide) seront proposés au petit-déjeuner, dit cette résidente du quartier Sacré-Coeur.

"Pour le déjeuner, nous comptons préparer du méchoui de mouton, et nous prendrons pour le dîner un peu de thiakry pour terminer la journée", ajoute Marie, pressée de rejoindre son accompagnatrice.

Trouvée devant une boutique en train de chercher de l'aide pour porter sa bouteille de gaz de 6kg, Maïmouna Diakité, mince et de taille moyenne, explique avec le sourire, ce qu'elle a prévu comme menu le jour de la Korité.

Du "lakh" au petit-déjeuner, comme dans le cas de Marie, ainsi que du poulet pour le déjeuner.

"Nous allons préparer beaucoup de lakh et de poulets accompagnés de pommes de terre, avec de la sauce aux oignons, du concombre, du pain, pour ne plus avoir à faire la cuisine le soir", explique-t-elle.

Maïmouna prévoit aussi en accompagnement des salades de fruits, des boissons naturels faits à partir de "bouye" et de "bissap" notamment.

Dans la résidence d'une grande famille toucouleur située au quartier Bopp, dans la commune de la Biscuiterie, Coumba Ndiaye, assise devant une grande marmite contenant des petits pois pour le plat de rupture du jeûne, se projette volontiers sur la Korité. Mais en toute sobriété, étant d'esprit dans lequel sa famille a l'habitude de fêter la fin du Ramadan.

"Nous sommes des Toucouleurs, nous allons débuter notre journée en toute sobriété, en prenant juste du café et du pain pour le petit déjeuner", précise-t-elle.

Le poulet sera au menu du déjeuner, avec de la salade d'accompagnement et des pommes de terre, ajoute Coumba. La table sera dressée normalement, avec des boissons naturelles.

"Pour notre dîner, nous prendrons le thiakry, car lorsque vous mangez des aliments contenant beaucoup d'huile, il n'est pas intéressant d'en rajouter encore le soir, raison pour laquelle, nous préférons prendre du thiakry", indique-t-elle, tout en portant son fils dans ses bras.

Diouldé Athiawelé, trouvée avec sa soeur dans la cuisine en train d'éplucher les pommes de terre qui serviront pour le repas de rupture du jeûne, explique que sa famille prévoit également pour menu beaucoup de sauce d'oignons et de pommes de terre.

"Nous sommes une très grande famille de Toucouleurs, nous allons acheter deux sacs de pommes de terre, deux sacs d'oignons, un bidon d'huile de 20 litres, pour le repas de la Korité", avec de la viande de mouton au menu, lance-t-elle.