Sénégal: Korité - 'Lafayah', 'super cent' et dentelles, les tendances qui séduisent

Dakar — À quelques jours de la célébration de l'Eid-el-Fitr ou Korité, fête marquant la fin du mois de Ramadan, les marchés de la capitale connaissent une certaine affluence. Il faut au plus vite se trouver une tenue adaptée, dont le style doit parfois allier spiritualité et élégance.

Entre étals de tissus et boutiques de prêt-à-porter, les tendances se dessinent déjà. Du "super cent" aux étoffes richement brodées, en passant par les dentelles raffinées et les tissus dits "lafayah", les choix reflètent un subtil équilibre entre tradition et modernité, au coeur des préparatifs de cette célébration incontournable.

Au marché HLM, considéré comme le temple des tissus dans la ville de Dakar, les vendeurs proposent toute une panoplie de choix à leurs clients à la recherche de tenue raffinée pour célébrer la fête de la Korité.

Ndery Sylla, tenant une boutique spécialisée dans la vente de tissus aux HLM, soutient que les broderies, la dentelle, ainsi que le "djipir", sont les tissus actuellement prisés par sa clientèle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette tendance qui revient chaque année, est actuellement accompagnée de tissus "carreaux Suisse", ainsi que des perlages, fait-il savoir.

Habillé en djellaba blanc, le jeune vendeur note que les prix varient en fonction de la qualité.

"Nous vendons les tissus selon leur qualité. Il y a des tissus dont le prix varie entre 5000 et 60.000 FCFA pour cinq yards, que les femmes achètent, alors que les hommes prennent plus du super cent", indique-t-il.

Assis devant son ordinateur, dans l'une des plus grandes boutiques de tissus du marché HLM, Abdou Sène note également que des tissus comme le "lafayah", les brodés, ou encore les dentelles sont très prisées par la clientèle.

A l'ère de la digitalisation, le commerçant signale que certaines opérations de vente se font en ligne, une manière de dire que les clients ne sont pas toujours obligés de se déplacer pour avoir ce qu'ils veulent.

Il y a quelques années avant, les clients se bousculaient au marché HLM en de pareils moments.

"[...] L'autre aspect que nous devons souligner ici, ce sont les ventes en ligne, qui font que les clients achètent leur produit en ligne pour se faire livrer après. C'est ce qui expliquerait un peu leur absence dans les boutiques", fait savoir Abdou Sène.

Il indique par ailleurs que la plupart des hommes préfèrent acheter des "djellaba" à porter le jour de la fête, en lieu et place de tissus à coudre, ajoutant que "la Korité est davantage réservée aux enfants".

La vente en ligne est également un filon qu'Abdoulaye Mballo exploite pour fructifier son business. Dans sa boutique, assez étroite, l'on peut admirer toute la diversité des tissus proposés à la clientèle.

Selon Mballo, certains clients résidant à l'étranger passent parfois commande à travers les réseaux sociaux.

"Notre boutique est internationale. Nous livrons partout, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, aux Etats-Unis, nous travaillons avec des livreurs, des GP, qui délivrent les colis aux clientes en dix jours après la commande pour les Etats-Unis, par exemple", explique-t-il.

Dans leur boutique spécialisée en tissus de luxe, Waha Bâ, trouvée devant son comptoir en train de percevoir l'argent des mains d'une cliente, soutient pour sa part que les choses se déroulent bien pour leur établissement.

"Pour cette Korité, les choses marchent bien pour notre boutique. Nous avons des arrivages notamment le lafayah, les dentelles en broderie, en cristal, que la clientèle aime et achète", avance-t-elle.