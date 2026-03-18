Sénégal: Korité et Pâques - Le poulet local disponible en quantité suffisante sur le marché local (Producteur)

Diamniadio — Le poulet local est disponible en quantité suffisante sur l'ensemble du territoire national en perspective de la Korité et de Pâques, assure El Hadji Mamadou Diouf, président de l'Interprofession avicole du Sénégal (IPAS)

"Le poulet local est disponible en quantité suffisante sur l'ensemble du territoire. Grâce aux investissements colossaux des acteurs nationaux (accouveurs, provenderies et éleveurs), la production est dimensionnée pour répondre à la demande de pointe de la Korité et de Pâques avec des produits de qualité supérieure, frais et sains. Il n'y a donc aucune raison objective de se tourner vers des circuits d'approvisionnement alternatifs et risqués", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Dakar, mardi, il a toutefois fait observer que "si la filière avicole a prouvé sa capacité à assurer l'autosuffisance du pays grâce aux mesures de protection sanitaire en vigueur depuis 2005, elle fait face aujourd'hui à une agression économique et sanitaire sans précédent qui menace sa survie et la santé [des consommateurs]".

"Le constat technique est sans appel : notre marché est inondé par des flux informels massifs provenant de marchés limitrophes dont les volumes d'importation dépassent largement les capacités de consommation locale", a-t-il affirmé.

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Selon El Hadj Mamadou Diouf, "en 2023, les statistiques ont révélé des importations dans la sous-région s'élevant à près de 45 479 tonnes de poulets. Rapporté à la population de ces zones de transit, ce volume correspond à une consommation théorique de 17 kg par habitant, soit plus de trois fois la moyenne sous-régionale".

"Ce surplus d'environ 30 000 tonnes, équivalant à 20 millions de poulets, alimente inévitablement des circuits frauduleux qui aboutissent sur nos étals. Au-delà de l'économie, c'est la santé des familles qui est sacrifiée [...] pour des profits faciles", a-t-il relevé.

Aussi l'Interprofession avicole du Sénégal alerte-t-elle "solennellement sur les dangers de ces produits importés frauduleusement, souvent qualifiés de +poulets morgues+".