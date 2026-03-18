Sénégal: Vernissage de l'exposition 'Au nom de la Lumière', vendredi à Yoff Layenne

Dakar — L'Institut français du Sénégal à Dakar annonce le vernissage de l'exposition "Au nom de la Lumière : Deux regards sur une foi", vendredi, à partir de 15h, sur l'esplanade de Diamalaye, à Yoff Layenne.

Prévue pour se poursuivre jusqu'au 27 mai prochain, cette exposition est placée sous le haut patronage de Seydina Mouhamadou Lamine Lahi, khalife de la confrérie layenne, selon un communiqué de l'institut transmis à l'APS.

Elle propose un dialogue photographique entre Roger Da Silva et Libasse Laye Ndiaye, deux artistes de générations différentes réunis autour du territoire spirituel de Yoff Layenne.

L'exposition met en regard deux séries d'images séparées par plus de sept décennies. En 1954, Roger Da Silva a réalisé des clichés aujourd'hui rares, témoignant d'une communauté en prière, structurée par la foi et marquée par la dignité et la sobriété, explique le communiqué.

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Il ajoute que dans une approche contemporaine, Libasse Laye Ndiaye revisite ces mêmes lieux, interrogeant la permanence des rites et des pratiques, tout en mettant en lumière les dynamiques actuelles de la jeunesse layenne, ajoute le texte.

Selon les organisateurs, cette exposition, inscrite dans le cadre du bicentenaire de la photographie, propose une réflexion sur la capacité du médium à documenter, transmettre et relier les générations.

Le commissariat est assuré par Ken Aïcha Sy, responsable du Pôle Images de l'Institut français du Sénégal, et Mame Libasse Thiaw Laye, précise le communiqué.