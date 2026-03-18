Congo-Brazzaville: Hygiène sanitaire - Le Centre de santé intégré de Mvou Mvou désinfecté

Dans le cadre de son programme citoyen « Mwasi bopeto » déployé à la faveur du mois de la femme, l'entreprise Shekina a entrepris, le 14 mars, une vaste opération de désinfection, de dératisation et de désinsectisation du Centre de santé intégré(CSI) du deuxième arrondissement de Pointe-Noire, Mvou Mvou.

Initié à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le programme "Mwasi bopeto" vise à placer la question de l'hygiène au coeur des priorités sanitaires, en hommage au rôle essentiel que jouent les femmes dans la préservation d'un environnement sain au sein des ménages tout comme dans les espaces collectifs.

Les équipes techniques de l'entreprise Shekina ont ainsi effectué au CSI de Mvou Mvou une opération complète de désinfection, de dératisation, de désinsectisation et de fumigation accompagnée des séances de sensibilisation à l'endroit de la population qui a été exhortée à garder son environnement salubre. Cette action fait suite à celle menée le 8 mars au CSI Jane-Vialle, à Brazzaville. Elle témoigne l'engagement constant de l'entreprise en faveur de la santé des communautés.

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« L'objectif de cette opération est d'offrir un environnement sain aux mamans et aux patients fréquentant le CSI de Mvou Mvou mais aussi de permettre au personnel soignant de travailler dans des meilleures conditions. Pour ce faire, nous utilisons des produits homologués par les services compétents et qui n'ont aucune incidence sur la santé de la population », a dit Ilessa Momo, superviseur général de la société Shekina.

Les interventions au CSI se sont déroulées selon un protocole rigoureux : traitement des salles de consultation, des espaces d'hospitalisation, des zones d'accueil, mais aussi des abords immédiats de l'établissement. L'ensemble des opérations a été réalisé avec des produits homologués, conformes aux normes sanitaires en vigueur et par des techniciens spécialement formés aux contraintes des environnements de soins.

Cette initiative s'inscrit dans une double dynamique. D'une part, elle illustre la volonté de Shekina d'inscrire son action dans une logique de responsabilité sociétale durable, au plus près des besoins de la population, et, d'autre part, elle affirme l'ancrage de l'entreprise à Pointe-Noir, où elle déploie ses activités auprès d'une clientèle particulière et professionnelle, avec le même niveau d'exigence qu'à Brazzaville.

L'opération a été saluée par les patients et le personnel soignant à l'instar du Dr Theresa Bikindou, médecin-chef du CSI de Mvou Mvou. « Nous sommes honorés, mes collaborateurs et moi, de cette initiative de la société Shekina qui est venue effectuer aujourd'hui la désinfection de notre centre. Cette action va permettre d'améliorer la qualité de l'hygiène et surtout la sécurité sanitaire de nos patients ainsi que celle du personnel soignant. Pour un établissement de santé, la prévention des infections est très importante.

Voilà pourquoi nous saluons cette opération très bénéfique pour la population qui vient se faire traiter dans un environnement plus sain. Nous espérons que cette action sera pérennisée à l'avenir et pourquoi pas être élargie à d'autres centres de santé pour que nous puissions rendre des soins de qualité dans le respect des normes de santé publique », a-t-il déclaré.

Créée il y a moins d'un an, la Société Shekina est l'un des leaders de l'assainissement en République du Congo. Elle est spécialisée dans la collecte des déchets, les 4D (Désinfection, dératisation, désherbage, désinsectisation), la fumigation, le balayage des voies publiques, le curage des caniveaux et le jardinage. L'entreprise intervient auprès des particuliers, des professionnels et des institutions.

Chaque intervention auprès des très petites et moyennes entreprises donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité sanitaire, document officiel qui atteste de la traçabilité et de la qualité des prestations réalisées. Un gage de professionnalisme qui distingue Shekina sur un marché où l'exigence de transparence devient chaque jour plus forte. A travers ses prestations de qualité, respectueuses de l'environnement et conformes aux normes sanitaires locales et internationales, Shekina apporte son expertise dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Signalons que l'opération "Mwasi bopeto" comporte également une dimension commerciale puisque jusqu'au 31 mars 2026, Shekina propose une réduction de 50 % sur l'ensemble de ses services : désinfection, dératisation, désinsectisation et fumigation, afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à un assainissement professionnel de qualité.