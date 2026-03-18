Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Les premiers mots du président réélu à l'endroit du peuple congolais

Réélu avec 94, 82% au terme du scrutin présidentiel des 12 et 15 mars, le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, a salué la maturité du peuple congolais qui l'a largement fait confiance avant de s'engager à tenir ses promesses de campagne.

Les résultats provisoires de l'élection présidentielle publiés le 17 mars par le ministre de l'Intérieur et d la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, donnent le candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, largement vainqueur. En effet, sur un suffrage exprimé de 2 644 013 votants, le président sortant a obtenu 2 507 038, soit 94, 82%. Il devance largement ses six concurrents, notamment Mabio Mavoungou Zinga : 39 186 voix, soit 1,48% ; Uphrem Dave Mafoula : 27 250 voix, soit 1,03%c ; Melaine Destin Gavet Elengo: 23 077 voix, soit 0,87% ; Joseph Kignoumbi Kia Mboungou : 22 742 voix, soit 0,86% ; Vivien Romain Manangou : 16 008 voix, soit 0,61%; et Anguios Nganguia Engambe: 8 700 voix, 0, 33%.

Suivant la proclamation des résultats avec son équipe depuis son siège de campagne à Mpila, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, Denis Sassou N'Guesso a remercié le peuple congolais, surtout tous les électeurs d'autant plus que l'élection s'est déroulée dans un climat de paix, de sécurité et de sérénité tel qu'ils l'avaient souhaité. « À travers les résultats que nous venons de suivre, on peut dire que le peuple a massivement participé à l'élection, ce qui montre son niveau élevé de civisme, le sens de patriotique aussi.

Nous devons d'abord nous féliciter de cela et naturellement remercier le peuple, les électeurs qui m'ont de nouveau largement fait confiance, comme du reste le peuple lui-même l'a dit pendant la campagne dans tous les départements », a salué le chef de l'Etat réélu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En attendant la confirmation de cette écrasante victoire par la Cour constitutionnelle, Denis Sassou N'Guesso affiche déjà l'ambition de concrétiser son nouveau projet de société « Accélérons la marche vers le développement » qui sera transformé en programme du nouveau gouvernement. « Donc le peuple a tenu parole, il faut l'affirmer comme cela. Il reste que nous tenions parole nous aussi. Nous promettons de nous engager fermement.

Nous allons développer toutes nos ressources d'énergie et de volonté pour faire tout ce qui est possible, en tout cas, et nous nous engageons à le faire. Il y aura certainement des hauts et des bas, mais nous pensons que nous tiendrons le cap et exécuterons notre programme comme nous l'avons présenté au peuple. Nous nous engageons effectivement à agir ainsi », a conclu le président de la République fraîchement réélu.