Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Destin Gavet dénonce des irrégularités dans le processus

Le candidat du Mouvement républicain (MR) à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Melaine Destin Gavet Elengo, a animé le 17 mars à Brazzaville une conférence de presse au cours de laquelle il a dénoncé les conditions d'organisation de ce scrutin.

Le climat de l'élection présidentielle a été jugé nuisible par le candidat Destin Gavet. Il a pointé du doigt des obstacles majeurs à la transparence, notamment la coupure systématique d'Internet, des SMS et des appels téléphoniques le jour du vote. « Les états-majors des candidats ont été empêchés de communiquer avec les équipes locales de supervision de l'élection et les différents délégués déployés dans les bureaux de vote », a-t-il expliqué.

S'appuyant sur les rapports de ses équipes, il a énuméré une série de dysfonctionnements électoraux considérés comme irréguliers au processus, en particulier l'entrave aux délégués. Selon lui, plusieurs de ses représentants ont été empêchés d'accéder aux bureaux de vote pour ne pas récupérer les procès-verbaux. Le candidat a dénoncé, par ailleurs, des bourrages d'urnes ainsi que des tentatives de corruption auprès des membres des bureaux de vote, l'usage abusif de procurations et le vote de mineurs ou de personnes décédées.

« Ces faits énumérés ne sont qu'une illustration de tout ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national », a-t-il indiqué.

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Notons que Destin Gavet a animé cette conférence de presse avant la proclamation des résultats provisoires de l'élection par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou.