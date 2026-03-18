Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Les 12 186 électeurs du district d'Ongogni ont fait leur choix

Sur les 2 644 013 votants, soit 84, 65% de participation à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, on compte les 12 186 électeurs du district d'Ongogni, dans le département de la Nkeni-Alima, qui se sont massivement mobilisés pour élire le président de la République.

Répartis à travers les trente-et-un bureaux de vote de la sous-préfecture dont cinq à Ongogni-centre et vingt-six dans les autres localités, les électeurs ont choisi qui des sept candidats en lice devrait conduire les destinées du pays pour les cinq prochaines années. Et c'est désormais connu, il s'agit de Denis Sassou N'Guesso réélu à 94, 82. Les habitants de ce district s'étaient massivement rendus aux urnes dès l'ouverture des bureaux de vote. « Je suis ici pour le vote, vu que c'est un droit, tout le monde a le droit de voter.

Je me sens vraiment à l'aise, avant j'avais peur, je ne savais pas comment voter, puisque c'est pour la première fois, en tout cas, cela s'est bien passé, tout se passe bien, il n'y a pas de manoeuvre. Ça s'est vraiment bien passé », confiait une électrice qui votait pour la première fois.

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Satisfait de la vitalité de la démocratie au Congo, le ministre Jean-Claude Gakosso a exercé son droit de vote au CEG d'Ongogni. « Le droit de vote et la liberté de choisir en âme et conscience ceux qui nous gouvernent constituent indiscutablement l'une des plus grandes conquêtes de notre époque, une conquête consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je viens d'exercer ce droit précieux, je ressens ma citoyenneté congolaise dans toute sa plénitude.

Le respect des échéances électorales par la régularité des scrutins, je pense que nous pouvons être fiers de notre pays. La population d'Ongogni a toujours voté massivement, aujourd'hui la providence nous a fait don d'une journée ensoleillée, avant 14h, on aura fait le plein, le plein de voix dans cette localité », a souligné l'ancien député d'Ongogni.

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, et son adjoint, Jean Périclès Gakosso, ont exercé leur droit de vote à l'école primaire catholique de la localité. « Nous sommes ravis que les choses se passent dans la paix, dans la discipline, il n'y a pas de problème particulier dans tous les bureaux de vote du district. Les habitants se sont jetés sur les différents bureaux de vote depuis 7h du matin.

Tout se passe bien, nous venons d'accomplir notre devoir civique et nous sommes satisfaits qu'au Congo, nous avons la chance de pouvoir exercer ce droit de vote. Nous avons la chance de pouvoir le faire dans des conditions plutôt idoines et nous nous réjouissons de cela », s'exprimait le député d'Ongogni, confiant du vote massif de la population en faveur de son candidat.