Madagascar: Concert - Stade Barea - Basta Lion rejoint l'affiche avec Gazo et La Fouine

18 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'artiste malgache Basta Lion sera le quatrième à monter sur scène lors du concert événement du 10 avril, aux côtés de La Fouine et Gazo, au Stade Barea Mahamasina.

Le rendez-vous musical du 10 avril 2026 au Stade Barea Mahamasina s'annonce exceptionnel. Organisé par Nas Production et Yas, le concert réunira des artistes locaux et internationaux, avec Basta Lion confirmé comme le quatrième à se produire sur scène.

Figure incontournable de la scène reggae et dancehall malgache, Basta Lion s'est imposé grâce à des compositions mêlant rythmes urbains et influences afro. Sa participation renforce une programmation déjà riche, combinant talents locaux et artistes internationaux.

Lors de ce spectacle, il partagera la scène avec les rappeurs internationaux Gazo et La Fouine, ainsi que l'artiste malgache Zakai. Cette diversité promet une soirée vibrante, où différentes cultures musicales se rencontrent et s'enrichissent mutuellement.

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Parmi les annonces marquantes, il a été confirmé que Basta Lion rejoint officiellement le cercle des ambassadeurs de Yas Madagascar depuis hier. Avec cette collaboration et sa présence sur scène, il confirme sa place parmi les artistes majeurs de la scène musicale malgache et contribue à faire rayonner la musique locale aux côtés de figures internationales.

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