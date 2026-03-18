Madagascar: Basketball 5X5 Garçon, L'UPRIM renverse l'ISFPS Leader

Les joueurs de l'UPRIM ont su inverser la dynamique face à l'ISFPS Leader, accrocheur. Dans une seconde période solide, l'UPRIM confirme son ambition d'aller loin cette année.

Le Palais des Sports de Mahamasina vibre au rythme de la douzième édition du tournoi interuniversitaire Smatchin Ao Tsara. Parmi les affiches disputées, le duel entre l'UPRIM et l'ISFPS Leader (Institut Supérieur de Formation Paramédicale et Sciences de la Société) a tenu toutes ses promesses, offrant un scénario renversant et une intensité digne des grandes rencontres. Avec l'appui de ses supportrices venues nombreuses et de pom-pom girls très enthousiastes, les basketteurs de l'UPRIM se sont imposés sur le score de 49-42 au coup de buzzer.

Dès l'entame, les deux équipes s'observent avant de se rendre coup pour coup. L'ISFPS Leader se montre plus efficace dans les phases offensives et parvient à prendre l'ascendant au fil des minutes. Mais plus réalistes et mieux organisés, les basketteurs de l'UPRIM creusent un léger écart pour virer en tête à la pause, 23-18.

Au retour des vestiaires, l'ISFPS change de stratégie et accélère le rythme. Ce choix tactique s'avère payant dans un premier temps, avec un avantage porté à 24-21 après deux minutes dans le troisième quart temps. Mais cette domination va rapidement être contestée.

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Piqués au vif, les basketteurs de l'UPRIM élèvent leur niveau de jeu. Plus agressifs en défense et plus inspirés en attaque, ils enchaînent les paniers pour reprendre les commandes, 30-24. Le match gagne en intensité, et malgré les efforts de l'ISFPS pour revenir au score, 32-32 à une minute de la fin du troisième quart temps, l'UPRIM garde le cap et termine ce quart en tête, 37-32.

Une fin de match maîtrisée

Le dernier quart temps débute sur un rythme élevé, chaque équipe répondant coup pour coup. L'UPRIM impose progressivement sa cadence et creuse l'écart, atteignant +10, 44-34 à cinq minutes du terme. Les cris des pom-pom girls sont une motivation supplémentaire pour les basketteurs de l'UPRIM à se surpasser. L'ISFPS tente bien de réagir et réduit l'écart, 40-44, mais manque de lucidité dans les moments décisifs.

Solides mentalement, les joueurs de l'UPRIM ne tremblent pas. Ils gèrent parfaitement les dernières possessions, verrouillent leur défense et maintiennent leur avance jusqu'au coup de sifflet final.

Ce succès permet à l'UPRIM d'afficher un bilan positif avec deux victoires en trois rencontres. « Le niveau est très relevé cette année, chaque équipe s'est bien préparée. Notre objectif est de dépasser les quarts de finale atteints l'an dernier et de viser le dernier carré », confie leur coach Lucianno Razafindrazah.

Du côté de l'ISFPS Leader, le bilan est plus compliqué avec une victoire pour deux défaites. « Mes joueurs ont manqué d'expérience face à une équipe plus mature. Nous allons travailler davantage pour revenir plus forts », analyse leur entraîneur Léon Rasamoely.

Dans une compétition aussi relevée, l'UPRIM confirme qu'il faudra compter sur elle pour la suite du tournoi.