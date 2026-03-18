Madagascar: Ramadan - Antsiranana, les liens de solidarité se tissent à l'Iftar

À l'occasion du mois sacré du Ramadan, période de jeûne, de prière et de générosité pour les musulmans, une distribution de repas d'Iftar a été organisée afin d'accompagner les fidèles au moment de la rupture du jeûne.

Cette initiative solidaire, chargée d'une profonde signification, consiste à offrir des repas aux personnes nécessiteuses, aux voyageurs ainsi qu'aux fidèles présents dans les mosquées, leur permettant de rompre le jeûne ensemble dans un esprit de partage, de solidarité et de convivialité.

Chaque soir, pendant le Ramadan, des associations et des bénévoles se mobilisent pour offrir des repas aux personnes dans le besoin. Un élan de solidarité grandissant qui transforme l'iftar en un véritable moment de fraternité. À l'approche de l'heure de l'iftar, lorsque le soleil commence à se teinter de nuances orangées et que les rues ralentissent peu à peu, une scène particulière se répète dans plusieurs quartiers de la ville et lieux de culte.

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Dans des cours d'écoles, devant des mosquées ou sous des tentes improvisées, ainsi que dans des espaces libres, un autre mouvement s'organise discrètement, car l'attente de l'iftar s'intensifie. Des bénévoles s'activent aussi autour de marmites fumantes, des tables se dressent, des plateaux de dattes, de riz, de soupes et de boissons sont disposés avec soin.

Bref, le Ramadan n'est pas seulement un temps de prière et de jeûne, il devient aussi, chaque année, le théâtre d'un formidable élan de solidarité.

Plus d'initiatives locales

Cette année, dans de nombreuses villes et des communes, les initiatives caritatives se multiplient pour que personne ne rompe le jeûne dans la faim ou la solitude. Alors que, les années précédentes, la scène était largement dominée par de puissantes organisations étrangères venues des Comores, de Mayotte ou encore d'autres pays, à l'image de l'ONG Direct Aid basée au Koweït, une évolution notable s'observe cette année, car de nombreuses associations malgaches ont fait une entrée remarquée sur le devant de cette scène. Parmi elles, on peut notamment citer Zay Water Smile, Femme Leader Ambilobe ou encore Fondation Al …, témoignant d'une montée en puissance des initiatives locales.

Pour beaucoup d'associations, ces distributions de repas ne sont pas seulement un geste ponctuel. Elles représentent une véritable mission sociale. Certaines organisations parviennent à mobiliser des dons de particuliers, de commerçants ou d'entreprises afin de financer la préparation quotidienne des repas. Grâce à cette chaîne de solidarité, de nombreuses personnes peuvent rompre le jeûne dans des conditions dignes.

Les bénéficiaires, souvent discrets, expriment leur gratitude face à ces gestes de générosité. Pour certains, ces repas constituent un soutien précieux dans un contexte économique difficile. Pour d'autres, ils sont l'occasion de partager un moment de convivialité et de fraternité.

Au-delà de l'aide alimentaire, ces initiatives contribuent aussi à renforcer les liens sociaux au sein des communautés. Les bénévoles, souvent jeunes, apprennent à s'engager et à se mettre au service des autres.

Selon les explications du Hadj Nourdine, le Ramadan exige force et énergie. Pourtant, chacun ne dispose pas des mêmes capacités pour l'accomplir pleinement. Certains, en outre, vivent dans une réelle précarité alimentaire. En cette période particulière, où tous devraient être égaux, l'essentiel n'est donc pas d'offrir de l'argent, mais de partager une nourriture saine et suffisante, afin de permettre à chacun d'accomplir dans de bonnes conditions ses actes de dévotion, son « ibâda » (tous les actes d'adoration).

« Pour l'islam, la distribution de repas d'Iftar pendant le Ramadan incarne les valeurs fondamentales de solidarité, de partage et d'entraide qui font la richesse de ce mois sacré », a-t-il affirmé.