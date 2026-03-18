Madagascar: Taombaovao - Le Fidiovana insuffle hasina et renouveau

Accessible à tous, le Fidiovana rassemble la population autour d'un rituel de purification marqué par les traditions, le partage et la ferveur collective.

Dès lundi, et encore hier avant le début officiel du rituel, une foule dense s'était déjà formée pour se procurer le bois consacré nécessaire au Fidiovana à Kianjan'ny Kanto Mahamasina, attirée par la distribution gratuite. Ce geste, essentiel à la pratique, témoigne de l'enthousiasme du public et de la portée symbolique profonde de cette tradition malgache.

Le Fidiovana repose sur des symboles forts : se purifier pour accueillir un nouveau départ, à l'image d'un geste quotidien comme cuisiner, pour passer de l'impur au propre. Les éléments traditionnels, tels que les ody fady, sont préparés avec soin. Plusieurs types de bois sont sélectionnés et mélangés à l'eau utilisée pour la purification, conférant au rituel sa dimension spirituelle et son hasina (force sacrée).

L'ampleur de l'événement se mesure aussi à travers les chiffres : dès lundi, 17 sacs (gony) ont été distribués, permettant à chacun de participer pleinement au rituel.

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Le Fidiovana sera également un moment de célébration culturelle. Ce jour-là, plusieurs artistes et groupes sont mobilisés, avec notamment le groupe Mahaleo, chargé d'animer la soirée. Un feu symbolique, dit « feu éternel », sera allumé à partir de 18h30 à travers tout Madagascar, apportant lumière et chaleur et renforçant la dimension spirituelle de l'événement.

Mobilisation

La mobilisation populaire est déjà remarquable : enfants, adultes, piétons, automobilistes, habitants des villes comme des campagnes se sont déplacés pour se procurer les produits nécessaires au rituel, illustrant l'attachement collectif à cette tradition.

Selon Jean René Randrinianirina, dit Zoky Leza, du groupe Vondrona Famato, le Fidiovana est conçu pour être accessible à tous, notamment au niveau de la tribune centrale. Malgré quelques particularités liées aux différences de calendrier, le rituel continue de rassembler les Malgaches dans une dynamique de foi, de partage et d'identité culturelle.