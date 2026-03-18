Afrique de l'Ouest: Journée des filles dans l'aviation - Une initiative organisée avec succès par la Bidc, Asky et Plan International Togo

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), en partenariat avec Asky Airlines et Plan International Togo, a organisé avec succès l'initiative « La Journée des filles dans l'aviation » le 7 mars 2026 à l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme (Jif) 2026. Selon un communiqué de presse, cet événement majeur a offert à vingt (20) jeunes filles, une expérience d'apprentissage immersive et enrichissante, destinée à renforcer leur exposition aux opportunités professionnelles dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale ainsi que des sciences et technologies.

Cette initiative conjointe, explique-t-on, a réaffirmé l'engagement des partenaires en faveur de l'inclusion du genre, de l'autonomisation des jeunes et de l'élargissement de l'accès des filles aux nouveaux parcours professionnels dans des secteurs encore sous-représentés. À travers des visites guidées, des sessions interactives et des activités pratiques, les participantes ont pu découvrir de près le fonctionnement d'un aéroport, depuis les opérations terminales et le système de bagages jusqu'aux procédures du cockpit et au contrôle aérien.

Au nom de la Bidc, Hughes Goa, Directeur des opérations du secteur privé, a souligné l'importance d'investir dans les jeunes femmes afin de bâtir une main-d'oeuvre plus résiliente et inclusive dans l'espace Cedeao. Il a réaffirmé l'engagement de la banque à soutenir les filles à travers l'éducation, le mentorat et l'exposition aux opportunités de carrière, conformément à son mandat de développement centré sur l'humain. L'initiative s'inscrit également dans le cadre de l'adoption prochaine par la Bidc du « Sceau d'égalité des genres pour les institutions publiques » en partenariat avec le Pnud et la Commission de la Cedeao.

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Au stand d'Asky, le Directeur commercial, Daté Tévi-Bénissan, a insisté sur la nécessité de constituer un vivier de talents diversifiés dans le secteur aérien et a souligné l'importance d'une représentation accrue des femmes dans les fonctions techniques et managériales. Il a réaffirmé l'engagement d'Asky Airlines à promouvoir la participation des femmes dans l'ensemble de la filière.

Plan International Togo, partenaire technique de l'initiative, a salué le programme comme une plateforme essentielle pour aider les jeunes filles à développer leur confiance en elles et leurs compétences en leadership. L'organisation a réitéré son engagement à créer des environnements sûrs et inclusifs, favorisant l'épanouissement des filles de tous horizons et les encourageant à élargir leurs ambitions tout en explorant diverses perspectives professionnelles.

À travers cette initiative commune, la Bidc, Asky et Plan International Togo réaffirment leur vision partagée : promouvoir l'égalité de genre, renforcer le développement du capital humain et accompagner l'émergence de la prochaine génération de femmes leaders en Afrique de l'Ouest.