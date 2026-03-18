Sénégal: La production de ciment hausse de 3,1% en novembre 2025

18 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au mois de novembre 2025, la production de ciment au Sénégal a enregistré une hausse de 3,1% en variation mensuelle, renseigne l'Ansd selon laquelle les données du mois de décembre « ne sont pas encore disponibles ».

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir dans la foulée que cette progression s'inscrit dans la dynamique positive observée au niveau des exportations et des ventes locales de ciment au cours de la période sous revue.

Selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les exportations de ciment ont progressé de 5,0%, tandis que les ventes sur le marché local ont enregistré une légère hausse de 0,8% par rapport au mois précédent.

En comparaison avec la même période de l'année précédente, la production de ciment affiche une augmentation de 10,8%.

Cette évolution est soutenue par la forte progression des exportations, qui ont connu une hausse remarquable de 51,8% sur la période. Les ventes locales ont également contribué à cette performance, avec une progression de 8,4 % en glissement annuel.

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