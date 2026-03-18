Sénégal: Production industrielle - Forte hausse de 27,5 % en glissement annuel

La production industrielle au Sénégal a enregistré une hausse significative de 27,5 % en glissement annuel au mois de décembre 2025, selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette progression de la production industrielle s'explique principalement par la bonne performance des industries extractives, dont l'activité a connu une hausse remarquable de 56,3 % sur la période.

Le secteur de la production d'électricité, gaz et eau a également contribué à cette progression, avec une augmentation de 21,2 % en glissement annuel. Les industries manufacturières ont également enregistré une évolution positive, avec une hausse de 9,2 % par rapport à la même période de l'année précédente.