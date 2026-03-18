Afrique: Architecture - Madagascar présent à la Biennale panafricaine de Nairobi

L'architecte Joan Razafimaharo représentera Madagascar à la Biennale panafricaine d'architecture de Nairobi en septembre prochain. Cheffe de projet et chercheuse, active à Madagascar comme dans l'ensemble de la région de l'océan Indien, elle s'est distinguée par des projets sociaux conjuguant ancrage local, adaptation climatique et articulation entre architecture, patrimoine et justice sociale.

La Biennale porte une ambition claire : faire de l'Afrique non plus un objet d'étude, mais le foyer d'une pensée architecturale et spatiale autonome. Professionnels et intellectuels venus de tout le continent s'y retrouveront pour repenser ensemble la conception des villes africaines, de leurs paysages et de leur avenir -- convaincus que le continent est une source d'idées, de méthodes et de pensée spatiale critique, et qu'il lui appartient de prendre en main son destin architectural et culturel.