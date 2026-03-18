Madagascar: Monnaie - La banque centrale envisage la suppression du billet de 20 000 ariary

18 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Fin du billet de 20 000 ariary en vue ? La Banque centrale ouvre le débat. Le billet de 20 000 ariary, qui représente aujourd'hui 70% des transactions quotidiennes à Madagascar, pourrait bientôt disparaître de la circulation. La Banky foiben'i Madagasikara (BFM) envisage en effet une refonte profonde de la gamme des billets en circulation, avec pour objectif de plafonner la plus haute coupure à 1 000 ariary. Les pièces, elles, avaient déjà été abandonnées par les usagers depuis longtemps.

C'est le Gouverneur de la BFM, Aivo Andrianarivelo, qui a soulevé cette piste de réforme lors de son intervention à la Semaine de l'éducation financière (Global Money Week) à Ankatso ce mardi. Selon lui, la suppression des coupures allant de 2 000 à 20 000 ariary permettrait de réduire la masse de signes monétaires en circulation, tout en renforçant leur pouvoir libératoire.

Cette concentration des échanges autour du billet de 20 000 ariary est, aux yeux du Gouverneur, le signe d'une perte de pouvoir d'achat effective : sans cette coupure majeure, l'accès aux biens de consommation courants devient difficile.

Avant toute décision, une large consultation publique sera menée afin de recueillir l'avis des usagers.

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