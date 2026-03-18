Sénégal: Mise en oeuvre du Pacte national de stabilité sociale - Les 13 mesures prises par le Pm Ousmane

Au total, 13 mesures correctives et des orientations ont été annoncées mardi soir par le Premier ministre Ousmane Sonko, pour une mise en oeuvre efficace du Pacte national de stabilité sociale à l'issue d'une réunion du comité de pilotage.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, souhaite une application efficace du Pacte national de stabilité sociale. C'est pourquoi il a engagé mardi soir, à l'issue d'une réunion du comité de pilotage, des orientations majeures. Il s'agit notamment d'assurer la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'action du Pacte.

Sur ce, le Premier ministre a demandé à son gouvernement d'accélérer le processus d'adoption des projets de nouveaux Code du Travail et Code de la Sécurité sociale et de renforcer les capacités des partenaires sociaux et des managers publics en dialogue social.

Au-delà, il souhaite une redynamisation de la négociation collective à travers la réactualisation des instruments conventionnels « obsolètes » et la conclusion de nouvelles conventions collectives dans les secteurs qui n'en disposent pas.

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Le chef du gouvernement a aussi ordonné la transmission régulière et de façon trimestrielle au ministère du Travail des rapports sectoriels sur la mise en oeuvre des engagements par les ministères concernés.

Pour Ousmane Sonko, il urge de procéder à l'installation des comités de dialogue social au niveau des ministères, structures publiques et parapubliques, ainsi que dans les branches professionnelles, et d'assurer l'animation des comités techniques sectoriels de suivi des engagements dans les ministères concernés.

C'est ainsi qu'il a demandé de prendre les dispositions nécessaires par chaque ministère afin de permettre la finalisation de l'audit biométrique de la Fonction publique et au ministère des Finances et du Budget de mettre en place les moyens budgétaires dans ce sens.

Il a également recommandé d'accélérer la réforme du système de retraite par la finalisation des travaux issus des concertations tripartites menées à cet effet et de parachever toutes les réformes entreprises.

Le Premier ministre estime qu'il est nécessaire dans ce sens d'engager l'audit et la conservation du patrimoine des universités, de stabiliser le calendrier universitaire dans les meilleurs délais. Mais aussi, de transmettre aux partenaires sociaux les documents présentés au cours de la réunion, sur les réalisations sectorielles dans la mise en oeuvre du Pacte.