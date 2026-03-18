Sénégal: Prise en charge du cancer - Le chef de l'État reçoit le Dg de l'entreprise Roche

18 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Guèye Diop

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, hier, mardi 17 mars 2026, le Dr Eugène Nwoke, directeur général de Roche pour l'Afrique francophone. Il était accompagné par le Professeur Souleymane Mboup, président de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), et une délégation de ce groupe pharmaceutique.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et Roche dans la lutte contre le cancer. Le partenariat vise à couvrir l'ensemble du parcours des soins -de la prévention au diagnostic en passant par le traitement- tout en intégrant la formation et le renforcement des capacités des personnels de santé. Selon la note de la présidence, « ce partenariat s'inscrit dans la volonté du Sénégal de consolider un système de santé plus performant, accessible et davantage orienté vers les besoins des populations ».

Pour le Sénégal, cette initiative représente une opportunité de bénéficier de l'expertise d'un acteur mondial reconnu, d'améliorer la prise en charge des maladies graves, telles que le cancer, et d'assurer un meilleur suivi des patients à l'échelle nationale. Roche est une entreprise leader dans le secteur de la santé, notamment en cancérologie, ophtalmologie, neurosciences et maladies rares.

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