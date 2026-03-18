Sénégal: Grand-Yoff - Un entraîneur de basket-ball arrêté pour agression sexuelle sur une mineure de 11 ans

Un entraîneur de basket-ball a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle sur une mineure de 11 ans, par le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff, le 17 mars 2026. Il est actuellement en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Dans une note publiée mercredi, la police sénégalaise indique que cette procédure fait suite à une plainte déposée le 12 mars 2026 par les parents de la victime, élève en classe de CM2 et joueuse au sein du club dirigé par le mis en cause.

Selon les déclarations des plaignants, ils auraient été alertés par des tiers de faits d'abus sexuels survenus lors d'un tournoi de basket-ball organisé à Mbour en septembre 2025.

A lire aussi : Parcelles Assainies : un homme interpellé pour agression sexuelle sur une fillette de 9 ans

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Entendue en présence de ses tuteurs, la victime a confirmé les faits. Elle a déclaré avoir été contrainte de passer plusieurs nuits dans la tente de son entraîneur durant le séjour à Mbour. Elle soutient que le mis en cause aurait abusé d'elle à au moins cinq reprises, en usant de sa position d'autorité et de contrainte », rapporte la police.

Interrogé sur les faits, poursuit la même source, le suspect a admis avoir partagé sa tente avec la mineure durant ledit tournoi et lui avoir offert des denrées alimentaires. Toutefois, malgré les témoignages et les éléments concordants de l'enquête, il a nié toute relation de nature sexuelle avec la victime.

Il convient de noter que le mis en cause a été placé en position de garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin d'étayer les charges pesant contre lui.