Madagascar: Célébration - Les musulmans s'apprêtent pour l'Aïd el-Fitr

Les préparatifs battent leur plein dans les foyers musulmans, à quelques jours de l'Aïd el-Fitr. Les familles ont déjà acheté vêtements et chaussures pour l'occasion et ne comptent pas leurs dépenses. « Pour habiller mes trois filles, j'ai dépensé au moins 300 000 ariary. Avec les chaussures, le budget atteindra 400 000 ariary », confie Issa, père de famille, à trois jours de la fête. Mais l'Aïd el-Fitr ne se limite pas aux vêtements. Cette fête, qui marque la rupture du jeûne, est aussi l'occasion de grands repas en famille ou entre amis, et d'offrir nourriture ou argent aux personnes dans le besoin. « Cela leur permettra de célébrer la fin du Ramadan dignement», explique un fidèle.

La fraternité est également au coeur des célébrations. La Ligue des diplômés des universités islamiques à Madagascar (LDUIM) a organisé, en partenariat avec la Al Ihsaan Foundation de l'île Maurice, l'Iftar de la Paix, réunissant plusieurs acteurs engagés pour le bien de la communauté et de la nation. L'événement a été marqué par le rôle central du Majlis Islamique Sunnite, section Analamanga, dont l'association AHAD est membre actif.

Efforts

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La participation du Comité de normalisation des institutions musulmanes à Madagascar a également renforcé la dimension institutionnelle, témoignant des efforts pour mieux structurer et coordonner les institutions musulmanes à l'échelle nationale. Cette année, l'Aïd el-Fitr sera célébré le 20 mars.