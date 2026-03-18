Madagascar: Université - Le renouvellement de demande de logement en attente

Les universitaires qui veulent renouveler les demandes de relogement universitaire devront patienter. « Une commission sera prochainement mise en place pour examiner les situations signalées et veiller au respect des critères d'éligibilité. Les associations étudiantes y seront représentées afin que leurs requêtes soient prises en compte et que les logements soient attribués uniquement à des étudiants en cours de formation », indique une source auprès du Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo (Croua), hier.

« Avant toute décision, il est nécessaire de vérifier la régularité de l'association des étudiants, la précédente structure n'étant pas conforme et comptant parmi ses membres des personnes qui ne fréquentaient plus l'université », précise la même source.

Depuis le début de cette année universitaire, la présidence de l'Université d'Antananarivo et le Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo (Croua) ont signé un protocole d'accord visant à renforcer l'autorité de l'administration dans l'organisation, la gestion, la sécurité et la discipline sur le campus. Dans ce cadre, le Croua s'appuiera désormais sur les bases de données officielles de l'université pour organiser l'attribution des logements aux étudiants.

Clarification

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Pour le moment, aucune date précise n'a été annoncée. La mise en place d'une commission légale composée d'étudiants officiellement inscrits est toujours en cours. Sur le terrain, plusieurs logements universitaires sont encore occupés par des personnes qui ne sont plus inscrites à l'université. Certains sont utilisés par des adultes ayant terminé leurs études depuis plusieurs années, tandis que d'autres sont occupés par des familles résidant sur le campus. Cette situation crée des tensions et complique la gestion des attributions, car les logements destinés aux étudiants en cours de formation ne sont pas toujours disponibles pour ceux qui en ont réellement besoin. La situation devrait se clarifier une fois la base de données mise à jour.

« Le logement universitaire reste soumis à des conditions strictes : seuls les étudiants inscrits officiellement peuvent en bénéficier. Un changement de filière entraîne l'impossibilité de renouveler son logement », conclut notre source auprès du Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo (Croua).