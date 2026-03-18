Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale annonce un contrôle renforcé de l'action gouvernementale lors de la session de mars

Le Bureau de l'Assemblée nationale prévoit de renforcer le contrôle de l'action du gouvernement au cours de la session parlementaire de mars. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi ce mardi, son rapporteur, Jacques Djoli, a détaillé les priorités qui seront au coeur des travaux parlementaires.

Priorité aux enjeux sécuritaires et socio-économiques

Selon Jacques Djoli, cette session sera marquée par l'examen de plusieurs dossiers majeurs, en lien direct avec les préoccupations des citoyens.

« Plusieurs questions, tant sécuritaires que socio-économiques, seront examinées afin de répondre aux attentes et aux besoins réels des Congolais », a-t-il expliqué. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour figurent notamment la ratification des accords récemment conclus par le gouvernement à Washington, ainsi que l'examen de projets de loi relatifs à l'électricité et à l'entrepreneuriat en RDC.

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Un contrôle parlementaire accru

Le rapporteur a également insisté sur la volonté du Bureau de renforcer les mécanismes de contrôle de l'exécutif. Cela passera notamment par le traitement des questions orales, des interpellations et d'autres instruments parlementaires destinés à assurer la redevabilité du gouvernement.

Autre annonce importante : la loi portant reddition des comptes sera désormais examinée plus tôt que prévu. Initialement programmée pour septembre, son étude interviendra désormais au plus tard le 15 mai.

Cette réorganisation vise à améliorer le suivi de la gestion des finances publiques et à renforcer la transparence au sein des institutions.