Madagascar: Football - Matchs amicaux, moins d'une dizaine de locaux sollicités

Tout est en attente de confirmation à moins d'une semaine du stage et des matchs amicaux prévus en Turquie vers le 23 mars, notamment les adversaires, la date des matchs et la liste des Barea.

Beaucoup d'interrogations subsistent à une semaine du stage. Madagascar doit disputer deux matchs contre l'Ouganda et le Kirghizistan à Antalya, en Turquie, durant la fenêtre FIFA du 23 au 31 mars. L'agence de presse ougandaise Swift Sports a rapporté dimanche que les deux matchs de l'Ouganda prévus en Turquie contre Madagascar et Bahreïn ont été annulés par la fédération ougandaise, sans motif précis.

Le stage et le regroupement de la sélection malgache débuteront le 23 mars en terre turque.

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« La délégation locale s'envolera le 20 mars », a déclaré le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, qui n'a pas voulu donner de précisions sur le nombre de joueurs locaux convoqués, alors que les membres de la délégation locale auraient dû être fixés bien avant, car le départ est imminent. « Le sélectionneur a convoqué des joueurs locaux ayant déjà fait partie de la précédente sélection afin de limiter les risques de défaite, l'un des objectifs étant de faire progresser Madagascar au classement FIFA pour intégrer ultérieurement le top 100 », explique le président de la fédération. « Moins d'une dizaine ont été convoqués », a-t-il indiqué.

Dans le flou

Concernant l'annulation du match contre l'Ouganda, le président de la FMF a indiqué qu'il a appris la nouvelle par les réseaux sociaux, mais qu'il n'a pas encore reçu la lettre de confirmation de l'annulation de la part de l'agence organisatrice de ces matchs amicaux. Au moins deux clubs de la Pure Play Football League auront des représentants dans la sélection, notamment le club champion en titre, Elgeco Plus, dauphin de la conférence Sud, et Disciples FC, champion national en 2024 et leader du même groupe. Quelques noms circulaient, comme les défenseurs de Disciples, Rado Rabemanantsoa et Bono Rabearivelo, ainsi que des joueurs du club de By-Pass, comme le gardien de but Michel « Toldo » Ramandimbisoa, Tony Randriamanampisoa ou encore le milieu Mamisoa Rakotoarisoa.

Du côté des expatriés, une liste d'anciens cadres circulait, parmi lesquels Rayan Raveloson du club suisse Young Boys, Hakim Abdalah de l'Uta Arad, en Roumanie, le défenseur du club serbe Radnik Surdulica, Sandro Tremoulet, Clément Couturier de l'US Thionville, Andy Pelmard du club polonais Jagiellonia Bialystok et Warren Caddy, qui évolue au club danois FC Randers. Le sélectionneur Corentin Da Silva Martins devrait publier la liste des joueurs ce mercredi.