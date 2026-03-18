Madagascar: Santé - Le dépistage du cancer du col attire les femmes

Le dépistage du cancer du col de l'utérus intéresse davantage de femmes à Madagascar. Lors d'une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer du col, tenue au Palais des sports Mahamasina, du 5 au 7 mars 2026, des femmes ont manifesté leur intérêt pour leur santé sexuelle et reproductive. Comme Lala, une participante au programme, qui témoigne : « Trois de mes proches sont morts de ce cancer. Aujourd'hui, grâce au dépistage, je me sens rassurée et je veux encourager les femmes à agir à temps ».

Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Le programme VITA CCU (Vigilance et Interventions pour le Traitement du Cancer du Col de l'Utérus), porté par Douleurs Sans Frontières, Médecins du Monde et l'Association des Femmes Samaritaines, a ainsi pris part à un événement organisé par le ministère de la Population au Palais des sports Mahamasina, du 5 au 7 mars 2026.

Cette initiative visait à sensibiliser le public tout en proposant un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. À travers ce programme, à Antananarivo et Mahajanga, sept cent sept femmes ont été sensibilisées et deux cent trente-six ont effectivement été dépistées. Quatorze cas positifs à l'IVA (Identification visuelle à l'acide acétique) ont été détectés, dont sept suspicions de cancer et sept autres nécessitant une prise en charge médicale, selon un communiqué de Douleurs Sans Frontières Madagascar, publié la semaine dernière.

Les femmes concernées sont orientées vers des structures de santé adaptées afin de bénéficier d'un suivi et de soins adaptés.

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Financé par Expertise France et l'ambassade de France à Madagascar, ce programme triennal vise à renforcer la prévention, le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l'utérus, tout en soutenant la formation du personnel de santé et les actions de plaidoyer auprès des autorités étatiques.