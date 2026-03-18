Madagascar: Chez les filles - La Faculté des Sciences impose sa loi face à l'ISPM

Le tournoi interuniversitaire Smatchin Ao Tsara, dans sa douzième édition, se poursuit au Palais des Sports de Mahamasina. Chez les filles, la rencontre entre la Faculté des Sciences et l'ISPM, disputée au Petit Palais dès 9h15, a tourné à l'avantage des premières, plus expérimentées et mieux organisées. Face à une jeune équipe de l'ISPM en quête d'expérience, les basketteuses de la Faculté des sciences se sont logiquement imposées 32-16.

Dès les premières minutes, la Faculté des Sciences affiche ses intentions. Sérieuses en défense et efficaces en attaque, ses joueuses infligent un sévère 7-0 après cinq minutes de jeu, avant d'enfoncer le clou (10-0). L'ISPM tente de réagir timidement, mais reste dominé à la fin du premier quart temps (10-4).

Le scénario se répète dans le deuxième quart temps. Les Scientifiques maintiennent la pression et creusent l'écart (16-6), grâce à une meilleure circulation de balle et un jeu collectif bien huilé. Malgré quelques sursauts, l'ISPM peine à suivre le rythme et rejoint les vestiaires avec un retard conséquent, 18-10.

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Au retour des vestiaires, le troisième quart temps est marqué par un manque de lucidité des deux côtés. Entre précipitation et maladresse, les points se font rares. La Faculté des Sciences garde toutefois le contrôle du match et accentue progressivement son avance à 25-13, se mettant ainsi à l'abri avant le dernier acte.

Dans le quatrième quart temps, l'ISPM tente un baroud d'honneur avec un tir primé dès l'entame, mais l'écart est déjà trop important. La Faculté des Sciences gère tranquillement la fin de la rencontre pour s'imposer 32-16.

Pour le coach de l'ISPM, Maminiaina Razafindrakoto, malgré trois défaites en autant de sorties, l'essentiel est ailleurs: « C'est une première expérience pour la majorité des filles. Elles donnent le maximum et cela reste encourageant, car nous reviendrons plus fortes l'an prochain ».

Du côté de la Faculté des Sciences, Andoniaina Randriamifidisoa affiche ses ambitions : « Avec deux victoires, nous restons en course. L'objectif est d'atteindre les phases finales et d'aller le plus loin possible ».