Madagascar: Santé reproductive - Des avocats se regroupent pour défendre les femmes

Meilleure défense pour les femmes.

Un réseau d'avocats spécialisés dans la défense des droits en santé sexuelle et reproductive a été créé lors du Colloque panafricain pour une justice sociale féministe, qui s'est tenu du 10 au 12 mars au Radisson Blu d'Ambodivona.

Il réunit une vingtaine de professionnels venus de différentes régions de Madagascar. Ils se sont engagés à améliorer l'accès à la justice pour les femmes. Beaucoup de femmes ont besoin de ce réseau. Certaines subissent des violences, notamment sexuelles, mais n'osent pas porter plainte ou ne savent pas à qui se tourner. D'autres doivent recourir à une interruption de grossesse médicalisée en raison de complications pouvant mettre leur vie en danger. Elles risquent des poursuites judiciaires, car cet acte médical reste interdit à Madagascar, faute de loi, alors que de nombreuses femmes y ont recours pour sauver leur vie.

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Les échanges, lors de cet événement, ont par ailleurs retenu la nécessité d'instaurer un dialogue permanent entre institutions religieuses et mouvements féministes. « Allier les forces du religieux, du juridique, du politique et du militantisme apparaît comme une clé pour transformer les normes et construire une société plus juste », selon le communiqué de presse publié à l'occasion de cet événement, à l'initiative du mouvement Nifin'Akanga et de ses partenaires.

Cet événement inédit a rassemblé des leaders religieux, spirituels et culturels, des décideurs politiques, des universitaires, des juristes, des militantes féministes et des représentants de la société civile venus de plusieurs pays africains et de l'océan Indien, notamment Madagascar, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Sénégal et Maurice. Ensemble, ils ont engagé un dialogue ouvert et nécessaire autour des enjeux liés aux droits des femmes, à la justice sociale et aux droits sexuels et reproductifs.