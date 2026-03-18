Madagascar: Portrait - Ismaël Firdos Clément rêve de jouer en équipe nationale

Jeune talent de l'UPRIM, souriant, communicatif et adoré par ses coéquipiers, Ismaël Firdos Clément Arbam s'affirme déjà comme une pièce maîtresse de son équipe. Entre passion héritée de ses parents et ambition affirmée, il vise les sommets du basketball malgache.

Sur le parquet du Palais des sports Mahamasina, où se déroule la 12e édition du tournoi interuniversitaire Smatchin Ao Tsara, un nom commence à se faire remarquer : Ismaël Firdos Clément Arbam. Étudiant en deuxième année en économie à l'Université privée de Madagascar, le jeune joueur s'impose comme l'un des éléments clés de l'UPRIM.

Lors du troisième match face à l'ISFPS, il s'est particulièrement illustré en terminant meilleur marqueur de son équipe, confirmant son rôle de leader offensif. À la fois rapide et efficace, il incarne cette nouvelle génération de basketteurs universitaires en pleine progression.

Son histoire avec la balle orange est presque une évidence. Issu d'une famille de sportifs, avec des parents tous deux basketteurs, Ismaël a grandi dans cet univers. Troisième d'une fratrie de cinq enfants, il a très tôt été inspiré par ses aînés. « Dès mon jeune âge, j'ai pratiqué le basketball en imitant mes parents », confie-t-il.

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Formé au sein du club New Basket Evolution (NBE) à Analamanga, il a su développer les bases de son jeu avant de franchir un cap au niveau universitaire. Aujourd'hui, ses ambitions sont claires : intégrer un jour l'équipe nationale Ankoay et évoluer au plus haut niveau.

Conscient du chemin à parcourir, Ismaël garde la tête froide. « Il faut avancer étape par étape », rappelle-t-il. Une philosophie qui pourrait bien le mener loin sur les parquets.