Madagascar: Motocross - Miadantsoa Razafinarivo sur sa lancée

Début de saison idéal

Le pilote de Funbike, atelier de préparation de motos, Miadantsoa Razafinarivo, réalise un parcours presque sans faute en ce début de saison 2026. Au guidon d'une Sherco SER 300, il vient de remporter la victoire en solo aux 24 Heures Honda et de se classer deuxième au général, avec 27 tours effectués dimanche sur le circuit d'Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy.

Miadantsoa était déjà le tenant du titre lors de la précédente édition en solo. Il avait aussi décroché la victoire à l'Endurance CRAM comptant pour la première manche du championnat de Madagascar d'Enduro, le 22 février à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy. Il est également le champion national en titre dans la catégorie élite 2 en 2025 et 2024 et était classé troisième en Enduro élite 1... «Mon objectif cette saison est de faire mieux que l'an dernier et, bien évidemment, de toujours prendre du plaisir», confie Miadantsoa Razafinarivo.

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Âgé de 39 ans, le pilote de Funbike a commencé à prendre le guidon vers l'âge de 10 ans, en 1997. Il a dû faire une longue pause de six ans pour poursuivre des études en informatique et en sport avant de reprendre la moto il y a trois ans. Il a rejoint l'écurie de Funbike, où il travaille depuis plusieurs années comme responsable du département moto. Miadantsoa s'entraîne une heure et demie par jour après le travail et davantage le week-end, en plus des séances en salle pour entretenir sa condition physique.