Madagascar: Rugby XV Top - Le Cosfa reste le leader incontesté

Après sept journées du championnat de Madagascar de rugby XV, baptisé XXL Energy Top 12, la hiérarchie se précise nettement. En tête, le Cosfa impose une domination sans partage avec un parcours parfait : sept victoires en autant de rencontres. Solides dans tous les compartiments du jeu, les militaires affichent également une différence de points impressionnante (+142), preuve de leur supériorité actuelle.

Derrière ce leader intouchable, la lutte reste intense pour les places d'honneur. Le CEA s'accroche à la deuxième position avec six victoires pour une seule défaite (+131), tandis que le FTM complète le podium avec cinq succès (+46). L'US Ankadifotsy (+42) et l'Uscar (+35) suivent de près, confirmant un championnat relevé où chaque point compte dans la course au dernier carré.

Plus bas au classement, la bataille fait rage pour éviter la zone rouge. Le TFA, le TAM et Mang'art tentent de se maintenir à distance, alors que la situation devient critique pour certaines formations. La Savonnerie Tropicale (STM), toujours à la recherche d'un premier succès, occupe l'avant-dernière place avec sept défaites en autant de sorties (-83 de goal-average).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La lanterne rouge revient à l'UAS Cheminot, qui ne compte qu'une seule victoire et présente la plus mauvaise différence de points du championnat (-108). Sauf retournement de situation lors des prochaines journées, ces deux équipes semblent déjà en très mauvaise posture dans la lutte pour le maintien.

À mi-parcours, le Cosfa confirme son statut de favori, tandis que la lutte s'annonce acharnée aussi bien en haut qu'en bas du classement.