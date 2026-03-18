Madagascar: Concert Ampandrianomby - Grey et Iraimbilanja inaugurent le Tiers-Lieu Mahatazana

Reporté à cause du cyclone, le concert inaugural du Tiers-Lieu Mahatazana a finalement eu lieu ce samedi 14 mars, rassemblant plusieurs fans de rock venus nombreux pour l'événement.

L'ouverture officielle de la Maison Tiers-Lieu Mahatazana à Ampandrianomby a été marquée par un concert exceptionnel réunissant le quatuor Grey et le groupe mythique Iraimbilanja. Initialement prévu plus tôt, le spectacle s'est déroulé dans une ambiance festive et conviviale, soulignant l'attachement du public à la scène rock malgache.

La première partie a été assurée par Grey, groupe de new metal malgache né en 2020, dont la musique hybride mêle slam, rap, rock et métal. Leur énergie a parfaitement lancé cette soirée inaugurale et enthousiasmé les spectateurs.

En seconde partie, Iraimbilanja s'est produit au grand complet et a offert une prestation intense d'environ 1h 30, revisitant tous leurs classiques et titres phares, tels que Ikopa, Radio ou Tao an-tsekoly. Chaque morceau a été repris en choeur par le public, offrant un véritable condensé de l'histoire du rock malgache.

À travers ce concert, la Maison Tiers-Lieu Mahatazana confirme sa vocation de plateforme culturelle vivante, fédérant artistes et public autour de la musique, de l'art et du partage.