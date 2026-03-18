Cote d'Ivoire: Guillaume Houphouët-Boigny - L'ultime voyage d'un héritier de l'histoire ivoirienne

La Côte d'Ivoire est en deuil. Guillaume Houphouët-Boigny, figure discrète mais emblématique de la grande famille houphouëtiste, s'est éteint le 12 mars 2026, à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui une empreinte familiale et symbolique profondément enracinée dans l'histoire du pays.

Fils du Président Félix Houphouët-Boigny, père de la Nation ivoirienne, et de Mamie Khady Racine Sow, le défunt appartenait à une lignée dont le nom résonne encore comme un pilier de la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Héritier d'un nom chargé d'histoire, Guillaume Houphouët-Boigny aura su, tout au long de sa vie, incarner avec dignité les valeurs de discrétion, de loyauté et d'attachement aux traditions.

Époux de Madame Christiane Houphouët-Boigny née Hervé-Dupenher, il laisse derrière lui une famille nombreuse et unie, composée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille, tous héritiers d'un patrimoine moral et culturel précieux. Autour d'eux, c'est toute une constellation de familles alliées et de proches qui pleurent aujourd'hui la disparition d'un patriarche respecté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà du cercle familial, la disparition de Guillaume Houphouët-Boigny touche également les sphères traditionnelles et administratives. Les autorités coutumières, notamment les royaumes de l'Indénié et du Djuablin, ainsi que les chefs de cantons et de villages, ont exprimé leur profonde affliction face à cette perte. Témoignant ainsi de l'ancrage du défunt dans les réalités socioculturelles ivoiriennes et de son rôle de trait d'union entre héritage ancestral et modernité.

Dans l'Indénié, région emblématique liée à l'histoire familiale, cadres et populations saluent la mémoire d'un homme resté fidèle à ses racines. Sa disparition laisse un vide dans cette communauté qui voyait en lui un repère, un symbole vivant d'une époque fondatrice.

Les obsèques, organisées dans la sobriété et la dignité, traduisent le respect et la solennité qui entourent ce départ. Après les présentations de condoléances au domicile familial à Cocody Ambassades, un temps de prières et de recueillement précédera la messe de requiem prévue à l'église Saint-Jean de Cocody. Le transfert de la dépouille à Abengourou et les cérémonies funéraires se dérouleront dans l'intimité familiale, avant une messe de suffrage à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest.

Dans le respect des volontés exprimées, les hommages se feront sans fleurs ni couronnes, dans un esprit de recueillement et de simplicité, à l'image de la vie du défunt.

Avec la disparition de Guillaume Houphouët-Boigny, c'est une page de l'histoire familiale et symbolique de la Côte d'Ivoire qui se tourne. Mais son nom, indissociable de celui du premier Président ivoirien, continuera de vivre à travers les générations, comme un héritage de mémoire, de valeurs et de continuité.