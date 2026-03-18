Cote d'Ivoire: Ramadan - Le ministère des Eaux et Forêts renforce la cohésion autour d'une rupture collective empreinte de fraternité

Le ministère des Eaux et Forêts a célébré, le 17 mars 2026, la 3e édition de sa rupture collective de jeûne musulman dans l'enceinte du Zoo national d'Abidjan. Un cadre symbolique qui a accueilli agents, responsables et invités dans une atmosphère marquée par la spiritualité, la convivialité et le vivre-ensemble.

Placée sous le signe de la solidarité, cette rencontre a réuni de nombreux cadres du ministère ainsi que des représentants des grands commandements, venus partager ce moment fort du mois de Ramadan. Au-delà de la simple rupture du jeûne, l'événement s'est voulu un véritable creuset de renforcement des liens humains et professionnels.

Représentant le ministre des Eaux et Forêts, la Directrice de Cabinet, le Conservateur général Zouzou Elvie Zoelle, a salué la tenue de cette initiative devenue désormais une tradition au sein de l'administration forestière. Selon elle, ces instants de communion contribuent efficacement à raffermir la cohésion entre les agents et à instaurer un climat de travail apaisé et harmonieux.

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Elle a, par ailleurs, exhorté les participants à cultiver au quotidien les valeurs de tolérance, de solidarité et de fraternité, indispensables à la consolidation du vivre-ensemble. Réaffirmant l'engagement du ministère, elle a insisté sur la nécessité de promouvoir des actions sociales fédératrices, capables de renforcer l'esprit de famille au sein de l'institution.

Cette 3e édition s'inscrit ainsi dans la continuité des efforts entrepris pour consolider les relations interpersonnelles entre les agents, tout en célébrant les valeurs spirituelles propres à cette période de jeûne.

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance chaleureuse, ponctuée d'échanges fraternels et de prières pour la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire.