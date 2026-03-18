Afrique: Supporters détenus au Maroc - La LONASE offre 18 millions FCFA dans un élan de solidarité

Une cérémonie empreinte d'émotion s'est tenue hier mardi 17 mars 2026 au siège de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), à Dakar. À travers sa fondation, l'institution a procédé à la remise officielle de chèques d'un montant global de 18 millions de FCFA destinés aux supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc, à la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

La rencontre a réuni plusieurs acteurs directement concernés par cette situation, notamment le représentant des supporters, Assane Dia, celui de l'ASC Lebougui, le président du 12e Gaindé Seydina Issa, ainsi que des représentants des familles des détenus. Tous ont salué, à l'unisson, l'élan de solidarité manifesté par les autorités étatiques, coutumières et les bonnes volontés pour soutenir ces compatriotes en difficulté.

Prenant la parole, le Directeur général de la LONASE, le Dr Toussaint Manga a tenu à magnifier le comportement des supporters sénégalais, qu'il a qualifiés de « dignes ambassadeurs de la nation ». Il a exprimé la fierté du peuple sénégalais à leur égard, tout en rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. « Toute la nation est derrière eux et les soutient », a-t-il affirmé, invitant les familles à leur transmettre ce message d'encouragement.

M Manga a également salué les efforts conjoints de plusieurs acteurs ayant contribué à la gestion du dossier, notamment l'ambassadrice du Sénégal au Maroc, Madame Seynabou Dial, l'avocat Maître Kabu, ainsi que le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Chérif Diouf, pour leur collaboration et leur implication.

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Inscrivant cette initiative dans une dynamique nationale de solidarité, il a rappelé la volonté des autorités, sous l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, de soutenir ces supporters partis défendre les couleurs du Sénégal. Il a ainsi appelé à leur réserver un accueil « mémorable » à leur retour, à la hauteur de leur engagement.

Au-delà de cet appui ponctuel, la LONASE a réaffirmé son engagement à accompagner le sport sénégalais, conformément à ses missions sociales, aux côtés de l'éducation et de la santé. Une démarche qui, selon son directeur général, doit inspirer d'autres initiatives pour renforcer la solidarité nationale. Cette cérémonie, marquée par une forte charge émotionnelle, aura été un moment de communion et de réconfort pour les familles, dans l'attente d'un dénouement heureux pour leurs proches.