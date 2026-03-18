Sénégal: Croissance inclusive et durable, relance des négociations, stabilisation du front social - Treize mesures pour doper le Pacte national

Le gouvernement du Sénégal affiche sa volonté de donner un nouvel élan au Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Hier, mardi 17 mars, le Comité de pilotage qui s'est réuni sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko, a validé une série de 13 mesures censées accélérer les réformes sociales et administratives, mobiliser les ressources, relancer les négociations et en même temps stabiliser le front social.

Hier, mardi 17 mars 2026, s'est tenue la réunion du Comité de pilotage consacrée au suivi du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, cette rencontre a permis de faire le point sur l'exécution des engagements issus de l'accord signé le 1er mai 2025 entre l'État, le patronat et les centrales syndicales. D'emblée, le chef du gouvernement a salué les progrès réalisés, tout en appelant à une accélération des réformes pour répondre aux attentes sociales. Les travaux ont abouti à la validation d'un plan d'actions destiné à renforcer l'efficacité du Pacte.

À l'issue de la réunion, plusieurs mesures ont été arrêtées. Il s'agit d'assurer une mobilisation accrue des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues et d'accélérer l'adoption des nouveaux codes du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement entend par ailleurs renforcer les capacités des acteurs du dialogue social et relancer la négociation collective, notamment par la mise à jour des conventions existantes et la signature de nouveaux accords dans les secteurs encore non couverts.

Le dispositif de suivi sera également consolidé. Les ministères devront transmettre régulièrement des rapports sectoriels, tandis que des comités de dialogue social seront installés au sein des administrations publiques et des branches professionnelles. Dans le même élan, l'animation des comités techniques chargés du suivi des engagements sera intensifiée.

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Sur le plan administratif, le Premier ministre a insisté sur la finalisation de l'audit biométrique de la fonction publique et sur la nécessité de mobiliser les moyens budgétaires adéquats. La réforme du système de retraite figure aussi parmi les priorités, avec l'objectif de finaliser les conclusions des concertations tripartites.

Dans le secteur de l'enseignement supérieur, les autorités ont décidé d'engager un « audit et la conservation du patrimoine des universités » et de prendre les mesures nécessaires pour « stabiliser le calendrier universitaire dans les meilleurs délais ». Les documents relatifs aux réalisations sectorielles dans la mise en oeuvre du Pacte seront par ailleurs transmis aux partenaires sociaux afin de garantir une meilleure transparence et un suivi partagé des engagements. À travers ces différentes orientations, le gouvernement entend consolider la stabilité sociale et créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive et durable.