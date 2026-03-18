Sénégal: Poulet local face au poulet de chair - Un savoir ancestral en péril

Au marché de Grand Dakar, la concurrence entre le poulet local et le poulet de chair illustre une transformation profonde des habitudes alimentaires au Sénégal. Face à la praticité et au coût plus accessible de la volaille industrielle, les vendeurs de poulet local tentent de préserver un savoir-faire et une tradition culinaire qui peinent à résister aux exigences de la vie urbaine moderne.

Au milieu du brouhaha des étals et des odeurs mêlées d'épices et de volaille, Mbaye Ngom poursuit son activité avec détermination. La soixantaine bien entamée, ce vendeur de poulets locaux exerce ce métier depuis plus de trente ans au marché de Grand Dakar. Mais au fil du temps, il a vu son commerce perdre du terrain.

« Avant, le commerce marchait bien. Maintenant, ce n'est plus facile du tout à cause du poulet de chair », confie-t-il. Sa clientèle s'est considérablement réduite et se compose désormais essentiellement de personnes âgées. Les jeunes consommateurs, notamment ceux âgés de 20 à 40 ans, privilégient désormais la volaille industrielle.

La praticité avant tout

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Cette évolution s'explique principalement par des raisons pratiques. Dans de nombreux ménages Sénégalais, ce sont les femmes qui assurent les courses et la préparation des repas. Entre obligations professionnelles et responsabilités familiales, le gain de temps devient un facteur déterminant.

Le poulet de chair répond parfaitement à ces contraintes : disponible, souvent moins coûteux, déjà découpé et rapide à cuire. À l'inverse, le poulet local nécessite davantage de préparation et une cuisson plus longue, un effort que le rythme de vie urbain rend de plus en plus difficile.

Une saveur que défendent les connaisseurs

Pour Mbaye Ngom, ce choix s'effectue toutefois au détriment de la qualité. Selon lui, la richesse gustative du poulet local reste incomparable. « La cuisson du poulet local ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Avec simplement de l'eau et du sel, on mange avec appétit parce qu'on sent le bon goût », explique-t-il. Une saveur naturelle que, selon lui, le poulet industriel ne parvient pas à reproduire.

Des inquiétudes sur la santé

Le vendeur évoque également des préoccupations d'ordre sanitaire. Il estime que la consommation croissante de poulets élevés rapidement souvent en quarante-cinq jours grâce à des aliments concentrés pourrait être liée à certains problèmes de santé, notamment des douleurs articulaires, des troubles rénaux ou encore l'obésité infantile. Si ces affirmations ne sont pas formellement établies par la communauté scientifique, elles traduisent néanmoins les inquiétudes de certains consommateurs face aux méthodes d'élevage intensif.

Un symbole culturel et spirituel

Au-delà de sa dimension alimentaire, le poulet local occupe une place particulière dans l'imaginaire culturel et spirituel sénégalais. Selon Mbaye Ngom, cette volaille est traditionnellement utilisée dans certaines pratiques rituelles. « Un marabout ne vous demandera jamais d'offrir en sacrifice un poulet de chair », affirme-t-il. Dans certaines croyances, seul le poulet local serait accepté par les esprits. Le chant du coq, autrefois considéré comme une véritable horloge naturelle, fait également partie de ce patrimoine symbolique transmis de génération en génération.

Une filière artisanale fragilisée

Sur le plan économique, la filière du poulet local repose essentiellement sur des circuits courts et informels. Les vendeurs s'approvisionnent dans les marchés hebdomadaires situés à la périphérie de Dakar avant d'écouler leurs volailles en ville.

Les prix varient généralement entre 3 500 et 5 000 francs CFA, parfois davantage selon la taille de l'animal. Des tarifs jugés raisonnables par les amateurs, mais souvent perçus comme élevés par des ménages habitués aux prix plus bas du poulet industriel. Aux abords de la mosquée de Dieuppeul, une vieille dame reçoit régulièrement des poulets locaux en offrande. Elle les redistribue à des proches en échanges d'autres articles ou les revend, contribuant ainsi à une forme de solidarité discrète entre habitants et petits commerçants.

Un appel à la réflexion

Conscient de l'évolution des modes de consommation, Mbaye Ngom ne se pose pas en militant. « Je ne cherche pas à changer l'alimentation des gens, mais simplement à attirer leur attention », explique-t-il. Pour lui, la meilleure preuve reste l'expérience du goût : placer un plat de poulet local et un plat de poulet de chair sur la même table. « Tout le monde se rue sur le poulet local », assure-t-il. Entre modernité alimentaire et héritage culinaire, son témoignage est relatif à une question essentielle, celle de savoir ce qui reste des saveurs et des savoirs qui ont longtemps façonné l'alimentation sénégalaise, à mesure que les habitudes changent.