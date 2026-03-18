Cote d'Ivoire: Renforcement de la coopération économique ivoiro-serbe - L'Agence Côte d'Ivoire Export à la manoeuvre à la faveur de l'Expo 2027 Belgrade

En marge de la 2e réunion préparatoire intergouvernementale organisée en prélude à l'Exposition universelle spécialisée 2027 (Expo 2027 Belgrade), qui s'est tenue du 10 au 12 mars 2026 dans la capitale serbe, une délégation de l'Agence Côte d'Ivoire Export, conduite par son directeur général, Dr Kaladji Fadiga, a été reçue en audience par la ministre serbe du Commerce intérieur et extérieur.

La Côte d'Ivoire et la Serbie entendent profiter de l'Exposition universelle spécialisée 2027, dénommée Expo 2027 Belgrade, pour renforcer davantage leurs relations économiques.

Les deux parties ont clairement exprimé cette volonté commune lors d'une audience que la ministre serbe du Commerce intérieur et extérieur, Jagoda Lazarević, par ailleurs commissaire générale de l'Expo 2027 Belgrade, a accordée au directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Export, Dr Kaladji Fadiga, en marge de la 2e réunion préparatoire intergouvernementale de l'Expo 2027, le 11 mars, dans la capitale serbe.

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En effet, se félicitant du développement des relations commerciales entre la Serbie et la Côte d'Ivoire, l'hôte de la délégation ivoirienne a salué la « belle dynamique » de rapprochement économique enclenchée ces dernières années et s'est montrée optimiste quant aux perspectives de renforcement des échanges économiques entre les deux pays. Dans la même veine, Jagoda Lazarević a exprimé sa « satisfaction » quant à la « trajectoire positive » de cette coopération et aux opportunités qu'elle offre à moyen et long terme.

De son côté, Dr Kaladji Fadiga a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer ses relations commerciales avec la Serbie, notamment dans des filières clés telles que l'anacarde, le cacao, le café et l'hévéa, piliers de l'économie ivoirienne. Pour lui, cela devrait passer par des partenariats d'affaires. « Il faut promouvoir davantage les partenariats d'affaires entre les acteurs du secteur privé de nos deux pays, à travers l'institutionnalisation d'un forum économique ivoiro-serbe et l'intensification des missions commerciales, des foires et des rencontres B2B », a-t-il suggéré.

Dans cette perspective, a poursuivi Dr Kaladji Fadiga, la participation de la Côte d'Ivoire à l'Expo 2027 Belgrade constituerait une opportunité stratégique pour dynamiser cette coopération. C'est pourquoi il a émis le souhait que le Programme d'assistance de l'Expo 2027 soit étendu à la Côte d'Ivoire afin de faciliter la participation du pays. Un voeu qui est tombé dans de bonnes oreilles, puisque son interlocutrice lui a assuré que les dispositions nécessaires seraient prises dans ce sens.

Considérée comme une plateforme stratégique de visibilité et de développement des partenariats économiques, l'Expo 2027 Belgrade se tiendra à Belgrade, en Serbie, du 15 mai au 15 août 2027, autour du thème : « Jouons pour l'humanité : le sport et la musique pour tous ». Annoncé comme la plus importante exposition universelle spécialisée jamais organisée, l'événement prévoit plus de 8 000 programmes sur 93 jours.

La 2e réunion préparatoire intergouvernementale, à laquelle la Côte d'Ivoire a participé à travers l'Agence Côte d'Ivoire Export, a réuni environ 500 délégués représentant 130 pays ainsi que plusieurs organisations internationales.

L'Agence Côte d'Ivoire Export, mise en place en février 2022, a pour mission de promouvoir, développer et diversifier les exportations de produits et services Made in Côte d'Ivoire afin d'accélérer durablement la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.