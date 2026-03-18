Cote d'Ivoire: Transition numérique et innovation technologique - Djibril Ouattara exige rigueur, discipline et résultats

Exercice de bonne gouvernance et de transparence. La rentrée budgétaire 2026 du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique s'est tenue, le mardi 17 mars, à l'Immeuble Postel 2001, au Plateau. Véritable point de départ de l'exercice financier, cette session stratégique a mobilisé responsables de programmes, gestionnaires de crédits et coordonnateurs de projets autour des impératifs d'efficacité et de rigueur.

Présidant la cérémonie, le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a donné le ton en appelant à une exécution stricte des crédits.

« Je voudrais donc inviter chacun des acteurs de la chaîne de dépense publique […] à faire preuve de discipline et de responsabilité dans la gestion des crédits qui leur sont confiés », a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter : « Il est essentiel que nous veillions collectivement à une exécution optimale de nos activités, afin d'atteindre les objectifs fixés dans notre cadre de performance 2026 ».

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Et de souligner en ces termes: « Pour optimiser la gestion des crédits budgétaires de notre ministère, l'accent sera mis, cette année, sur le renforcement de la discipline budgétaire et le paiement de la bonne dépense, mieux, le paiement de la juste dépense ».

Au-delà des orientations, cette rentrée vise des objectifs précis : dresser le bilan d'exécution 2025, présenter le budget 2026, exposer les mesures d'encadrement pour prévenir les dysfonctionnements et renforcer les capacités des acteurs. Elle consacre également la culture de redevabilité, avec l'engagement formel des responsables de programmes.

Le budget 2026 s'articule autour de cinq priorités : la démocratisation du numérique, l'optimisation des recettes, le développement des compétences, la cybersécurité et la promotion de l'innovation.

Le directeur des affaires financières, Aka Alexis, a, pour sa part, détaillé les outils de suivi et de contrôle destinés à garantir une gestion orthodoxe des ressources publiques.

Cette rentrée budgétaire s'affirme ainsi comme un levier stratégique pour une exécution efficiente des crédits et une accélération durable de la transformation numérique en Côte d'Ivoire.