Cote d'Ivoire: Inclusion financière chez les seniors - Les retraités admis au crédit bancaire

Les retraités qui ont massivement effectué le déplacement lors de la cérémonie de présentation du « prêts retraités », lancé par Orabank, sont repartis chez eux le coeur léger le jeudi 12 mars 2026. Une offre de financement spécialement conçue pour les seniors et pensionnaires des principales caisses de retraite du pays afin de leur permettre de poursuivre leurs projets avec davantage de sérénité.

Selon le Directeur général adjoint de la banque, Julien Koffi, ce produit est né du constat que de nombreux pensionnaires rencontrent des difficultés d'accès au crédit. « Nos seniors ne sont pas seulement d'anciens actifs. Ce sont des bâtisseurs et des piliers familiaux qui continuent d'assumer des responsabilités...Chaque bénéficiaire dispose d'un conseiller dédié qui l'accompagne à chaque étape de la demande financière jusqu'au remboursement », a-t-il souligné.

Selon lui, cette initiative vise à accompagner les retraités dans la réalisation de leurs projets et à les aider à faire face aux imprévus, tout en préservant leur équilibre financier. L'offre s'adresse aux pensionnaires de l'IPS-CGRAE, de l'IPS-CNPS et de la CRRAE-UEMOA âgé de 74 ans au maximum. Elle a été mise en place avec l'appui de partenaires assureurs, notamment Sanlam Allianz Assurances Vie et SUNU Assurances Vie. La gamme comprend plusieurs solutions de financement adaptées aux besoins des seniors. Le prêt immobilier peut atteindre 50 millions de FCFA, sur une durée maximale de 120 mois, avec un taux d'intérêt de 9 % HT. Le prêt d'équipement et de consommation peut aller jusqu'à 30 millions de FCFA, remboursables sur 84 mois, au même taux.

D'autres facilités complètent l'offre, notamment des prêts d'urgence, scolaires, de voyage ou de pèlerinage. Pour bénéficier de ces financements, les demandeurs doivent notamment présenter un certificat de vie et d'entretien renouvelé chaque 12 mois, fournir la preuve de leur admission à la retraite et avoir perçu au moins un mois de pension domiciliée sur leur compte.

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