Cote d'Ivoire: Fraternité Matin en deuil - Alexis Kramboh dit « Alex Bibi le génial » s'en est allé

Secrétaire de rédaction, celui qu'on appelait affectueusement « Alex Bibi le génial » a poussé son dernier souffle le 17 mars.

La grande famille de Fraternité Matin est en deuil. Alexis Kramboh, secrétaire de rédaction, affectueusement appelé « Alex Bibi le génial », s'est éteint le 17 mars, plongeant ses collègues dans une profonde consternation.

Son décès, survenu à 7h 08min, à la clinique Danga, à Cocody, a provoqué de vives émotions au sein de l'entreprise de presse.

Malgré la maladie contre laquelle il luttait depuis plusieurs années, Alexis Kramboh faisait preuve d'un courage remarquable.

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Fidèle à lui-même, il affichait une force de caractère et une détermination qui forçaient l'admiration de tous. Il nourrissait l'espoir de retrouver pleinement la santé. Un combat qu'il aura mené avec dignité jusqu'à ses derniers instants.

Nombreux étaient ceux qui voyaient dans sa présence rassurante à la rédaction une amélioration significative de son état de santé. La disparition soudaine de ce professionnel de la presse laisse un vide à la rédaction.

Entré à Fraternité Matin en décembre 2011 en qualité de correcteur, après un parcours universitaire couronné d'une Maîtrise en Lettres modernes obtenue à l'université de Bouaké, Alexis Kramboh s'était rapidement imposé par son sérieux et sa capacité d'apprentissage.

Sans expériences préalables dans la presse, il avait su maîtriser avec rigueur les exigences du métier, gravissant progressivement les échelons jusqu'au poste de secrétaire de rédaction.

Au-delà de ses compétences professionnelles, ses collègues retiennent de lui un homme chaleureux, doté d'un humour fin et d'un sens aigu de la dérision. Sa présence animait la rédaction où son esprit vif et ses traits d'humour créaient une atmosphère conviviale. « Avec lui, c'était toujours la bonne ambiance », confie, ému, l'un de ses proches collaborateurs.

« Alex Bibi le génial, l'homme qui regarda la mort en face et la mort baissa honteusement les yeux », comme il aimait se présenter à tout le monde, aura fait preuve d'un stoïcisme louable face à la maladie.

Hélas, la mort, ce 17 mars, ne baissa pas honteusement les yeux. Elle est intervenue inopinément à la clinique Danga où il avait été transféré depuis la clinique Saint Viateur de la Riviera Palmeraie.

Né en 1976, il laisse derrière lui une famille éprouvée, notamment un fils et une compagne inconsolables, ainsi que des collègues profondément affectés.

En ces moments douloureux, les rédactions de Fraternité Matin adressent leurs sincères condoléances à la famille biologique du défunt. Elle garde en mémoire l'image d'un homme engagé, passionné par son métier et profondément humain. Repose en paix !

Firmin N'Dri Bonfils