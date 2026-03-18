Sénégal: Grève annoncée dans le secteur du nettoiement - Les concessionnaires réclament une dette de près de 27 milliards FCFA

Les concessionnaires du nettoiement annoncent un arrêt de travail à partir de ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national, notamment à Dakar. L'annonce a été faite par leur porte-parole, Boubacar Diallo, secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement, lors d'un point de presse tenu à la décharge de Mbeubeuss.

Selon lui, cette décision fait suite à de graves difficultés financières liées au non-paiement de plusieurs factures par l'État, via la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). « À partir de demain (ce mercredi-ndlr), nos camions seront à l'arrêt », a-t-il déclaré, évoquant une situation devenue intenable pour les entreprises du secteur. Les concessionnaires estiment à près de 27 milliards de FCFA le montant des arriérés dus, un chiffre qui n'inclut pas encore les mois récents de 2026. Une situation qui, selon eux, résulte d'un cycle budgétaire inefficace.

« Chaque année, le budget voté sert à payer les dettes de l'année précédente », a expliqué Boubacar Diallo. Ainsi, le budget de 2025 aurait servi à éponger les arriérés de 2024, tandis que celui de 2026 est déjà entamé sans couvrir les besoins actuels. Sur un budget global estimé à 36 milliards de FCFA, près de 9 milliards auraient déjà été consommés, laissant peu de marge pour faire face aux engagements de l'année en cours. Face à cette situation, les concessionnaires affirment avoir multiplié les démarches auprès des autorités compétentes, notamment les ministères en charge des Finances, du Budget et de l'Environnement.

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Malgré plusieurs correspondances et appels au dialogue, ils déplorent l'absence de réponse de la part des autorités. « Nous avons épuisé toutes les voies de recours », a insisté le secrétaire général du collectif. Les acteurs du secteur rappellent également les engagements pris par les autorités, notamment lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, promettant un règlement diligent des créances. Selon les concessionnaires, cette crise met en péril la survie de leurs entreprises. Plusieurs d'entre elles peinent déjà à assurer le paiement des salaires et l'approvisionnement en carburant pour leurs véhicules.

« Nous sommes des entreprises sénégalaises qui employons des pères et des mères de famille », a souligné Ndongo Fall président du Collectif des concessionnaires du nettoiement, tout en affirmant que les acteurs du secteur sont conscients de leur rôle dans le service public. Malgré leur attachement à la continuité du service, ils disent ne plus avoir les moyens de poursuivre leurs activités dans les conditions actuelles.

L'arrêt des activités de nettoiement pourrait entraîner une accumulation des déchets, notamment dans la capitale. Une situation que les concessionnaires disent regretter, tout en renvoyant la responsabilité aux autorités. « À l'impossible, nul n'est tenu », a conclu leur porte-parole. Sauf évolution de dernière minute, les camions devraient être immobilisés dès ce mercredi, ouvrant la voie à une possible crise dans la gestion des déchets au Sénégal.