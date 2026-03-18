Sénégal: L'entreprenariat dans le jubunti

Le Jubal est en train de mettre les bouchées doubles pour booster l'entreprenariat avec le toilettage à fond du code des investissements, du code des impôts et du code des douanes entre autres. L'objectif au bout du bout serait de résorber le chômage endémique sur toutes les échelles des âges.

Cependant l'expérience des pays qui ont atteint le plein emploi, une perspective imperceptible pour nous, pour le moment, montre que seul le fourmillement accéléré des petites entreprises, a la capacité de générer des centaines de milliers voire des millions d'emplois et dans la même dynamique, accroitre durablement le pouvoir d'achat des populations.

C'est un principe qui peut se concevoir, du fait que nous ne sommes plus à l'aire des mines de charbon ou pré/post industrielle avec des usines villes qui pouvaient nourrir un écosystème de centaines de milliers de personnes.

Aujourd'hui en dehors de quelques exceptions, même les très grandes entreprises, qui nécessitent des financements de plusieurs centaines de milliards de nos francs, peinent à créer le millier d'emplois directe. Avec un gap de plusieurs millions d'emplois, le compte n'y sera pas par ce canal. Les marmites resteront hors de portée des fourneaux pour pouvoir proposer un repas aux gorgorlous. Même si l'impact se verra certainement sur le PIB, les indicateurs macroéconomiques etc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En face nous avons déjà des centaines de milliers de «petits» entrepreneurs qui mouillent le maillots tous les jours. On n'est pas dans les mêmes échelles en termes d'impacts potentiels. Si l'état arrivait à créer l'écosystème stimulant qui permettrait à chacun de ces « petits » entrepreneurs à se développer assez pour pouvoir recruter juste un ou deux salariés supplémentaires annuellement. Vous apercevez déjà les millions d'emplois en perspectives.

Pour revenir sur les toilettages des différents codes que le gouvernement est en train de finaliser fièrement, je ne vois pas de ma posture comment ça pourrait changer le quotidien des petites et moyennes entreprises. Pour parler souveraineté c'est difficilement concevable, si on considère que l'essentiel des entreprises purement sénégalaises ne sont pas dans Le segment ciblé par ces différents codes.

J'ai créé ma première entreprise, il y a une trentaine d'années, comme toute PME, ça va « sénégalaisement », mais ça aurait pu beaucoup mieux aller si l'écosystème était favorable à l'entreprenariat souverain qui est un maillon indispensable à toute souveraineté.

Les principales préoccupations des PME, tournent autour de la trésorerie dans un contexte où le système financier pour ne pas dire bancaire est dans une rigidité qui ne peut s'aligner à la mouvance d'une trésorerie vivante. Mais aussi dans la disponibilité de locaux adéquat dans un contexte où il n y a aucune politique réaliste pour faciliter l'accès au foncier aux PMEs.

Il est important de souligner que l'un des besoins urgents d'une entreprise en croissance est d'adapter ses locaux en termes d'espaces pour pouvoir intégrer les nouveaux besoins. Beaucoup de moyennes entreprises freinent volontairement ce potentiel de croissance parce qu'il n y a pas l'espace pour grossir. Je pourrais prendre mon exemple comme beaucoup d'autres.

Le blocage qui est généralisé pour tout besoin lié à l'administration ou assimilée : De quoi on a de droit ou non ? Tout dépend du bon vouloir d'un chef de service ou d'un directeur. C'est pénible lorsqu'on a un tant soit peu d'intégrité. Finalement on devient réticent à tout ce qui peut nous ramener à une procédure administrative et on est très satisfait de rester petit.

Dans notre cas, malgré tous ces facteurs, nous faisons un sursaut sur nous même, pour sortir de la fatalité, et nous saigner pour acheter des terrains au prix fort comme tout le monde. L'aberration est qu'au lieu d'investir sur mon outil de production, je me retrouve à investir dans de l'immobilier. Peut-être que je vais arriver à avoir ces locaux mais sans aucun moyen d'investir dans mon entreprise, pour employer plus de personnes et en même temps accroitre ma production.

Je ne sais pas si on pourra arriver jusqu'à la lie, parce que nous avons ces terrains depuis deux ans, à priori il n y a aucun problème mais nous ne parvenons pas à poser la première brique parce que des personnes soi-disant historiques qui n'ont aucun document administratif sur ces parcelles en revendiquent soudainement la propriété. En attendant de résoudre cet imbroglio tout est bloqué, je n'ai aucune idée de combien de temps on pourrait encore tenir. A un moment donné ce sera grossir ou disparaitre.

Parfois, je me dis qu'il faut être un peu dérégler pour vouloir entreprendre au Sénégal parce que tout ce que je viens de décrire n'est rien devant le laxisme judiciaire, qui parfois est plus dans l'intime intérêt que dans l'intime conviction. Et Monsieur le premier ministre a bien raison qu'il est essentiel d'user d'un grand coup de balai. A un moment, on se dit que ça finisse même si on me donne tort alors que j'ai raison.

Dans une autre société dans laquelle je suis actionnaire, je suis engagé dans un combat judiciaire qui dure maintenant depuis plus de vingt ans et malgré que ça a été vidé juridiquement, heureusement que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de la CEDEAO est là pour sauver les meubles, il n y a aucun moyen de faire appliquer les décisions de justice devant des gens qui connaissent comment le système fonctionne.

Un pays où il n'y a pas de justice est de règle un pays corrompu. La corruption est l'entrave premier au plus petit développement. Et je peux le dire par mon expérience internationale : Le Sénégal est parmi les pays les plus corrompus dans le monde. Il est essentiel d'avoir cette conscience pour espérer une solution.

C'est là où je ne comprends plus le JUBANTI parce qu'il n'est pas possible de négocier ou faire des conciliabules avec la corruption. Surtout dans un pays où des enfants se couvrent de leurs faims pour dormir, des femmes meurent en accouchant, les hôpitaux sont presque des mouroirs, etc. C'est un crime que de voler de l'argent public ou tout autre argent. C'est un délit qu'il faut lourdement criminaliser avant toute autre chose. Pour la seule fois, il faut fermer les yeux et frapper de toute force.

Les méfaits de la corruption dans l'entreprenariat est qu'elle ne nous donne que deux choix : coopérer puis mourir ou refuser puis mourir. A tous les coups ça ne nous épargnera pas. En coopérant, on est dans le camp des entreprises du régime comme on n'en a connu de tout temps des Senghor aux Sall. On atteint son apogée avec le régime, on meurt avec le régime. En refusant, on meurt de faim par manque de marché à se mettre sous la dent.

Au-delà de la corruption, le manque de justice rend difficile la vie de tous les jours des entreprises parce que personne n'a confiance en personne, s'il y a un problème sur une transaction on a même plus les yeux pour pleurer. Dans d'autres cieux où il y a un tant soit peu de système judiciaire, presque toutes les transactions B2B sont payées à 30 jours. Tu achètes avec paiement à 30 jours et tu vends avec paiement à 30 jours. Et aucune entreprise ne prend le risque de ne pas payer ces dettes à période échues parce que la sanction judicaire va s'abattre inéluctablement.

Pour les petites et moyennes sociétés, qui font d'une certaine manière le tampon entre l'informel et les grandes sociétés, la trésorerie est un vrai casse-tête à cause de ce manque de confiance entre les acteurs. Nous achetons au comptant pour la plupart du temps, parce que nous achetons dans l'écosystème informel nos matières premières. Nous vendons avec paiement à 30 ou 60 jours parce que nous vendons à des grandes sociétés qui nous imposent leurs propres règles.

Ce tableau sombre dénote avec le tapis rouge qui est déroulé aux potentiels investisseurs étrangers, qui sont pour la plupart plus des affairistes ou « apporteur d'affaires » que de réels entrepreneurs. Ce n'est pas Frank Timis qui nous contredira. Tous les jours la Télévision Nationale nous montre fièrement les audiences que notre Président accorde à ces « investisseurs ». Je me dis à chaque fois que je vois cette séquence, que c'est la preuve que le système de facilitation aux entreprises ne fonctionne pas.

Je vais ouvrir une petite parenthèse sur les sois disant métier ou activiste comme les « apporteurs d'affaires ». Ce terme est corrompu d'abord parce que les soi-disant, n'ont aucune affaire en leurs noms, n'ont aucune société, n'emploient aucune personne et donc ne peuvent fournir aucune plus-value sur les contrats ou leurs futures exécutions. Généralement ils ne servent qu'à établir la liaison entre le corrompu et le corrupteur qui ont tous les deux, besoin d'un troisième larron pour faire leur forfaiture et mieux brouiller les pistes. Pour paraphraser les mécanismes sophistiqués qui sont évoqués dans les délits de blanchiment.

Pour sortir de la parenthèse, tout le monde ne peut pas avoir une audience avec le Président de la République pour avoir des facilitations spécifiques ou des raccourcis pour ne pas dire des passes-droits, surtout lorsqu'on est autochtone. Ça pose déjà un problème d'égalité des chances.

Donc en tant que local nous sommes doublement défavorisés, il ne nous reste qu'à aller buter contre les tracasseries administratives. Tant qu'il y aura cette nécessité de voir le Président pour investir ou entreprendre au Sénégal, le système ne marchera pas. Il faut que le règles soient claires et directes, que tout entrepreneur fut-il d'ailleurs, puisse suivre les procédures comme tout le monde et arriver aux mêmes résultats que tout le monde.

Aussi, l'Etat doit favoriser systématiquement les entreprises sénégalaises sur les marchés publics. D'aucuns diront qu'il y a des lois et des règlements supranationaux qui nous en empêchent. Ceux qui connaissent bien les quatre facettes du « procurrement » savent qu'il est possible de respecter toutes les règles qui sied tout en faisant que seules les sociétés implémentées au Sénégal rempliront les critères spécifiques. Ce point est le jalon final, après la mise en place d'un système judiciaire efficiente, pour relancer définitivement le tissu économique et donner une chance au plein emploi.

Par ces piliers, l'écosystème affairiste disparaitra de fait, pour l'émergence d'un entreprenariat capable à terme de rivaliser sur le plan africain avec les plus grands. Ce cadre assainit, sera un cadre de sélection naturel pour permettre aux entrepreneurs disposant des meilleures capacités, de se développer, d'acquérir de l'expérience et de l'expertise pour pouvoir s'affranchir du marché national et compétir dans un espace régional et plus tard international.

Pouvez-vous imaginer l'impact, si le dixième des 50.000 milliards de budget du Président Macky Sall durant ces 12 années de mandat, étaient restés dans l'écosystème économique Sénégalais. Ils auraient atteint son objectif de mandat à vie. Et il n'aurait besoin de rien faire de sale tant que c'était utilisé pour ce qui devrait être. Tous les indicateurs seraient au vert. Et le Sénégal ne disposera pas seulement de Ngom mais de beaucoup de Dangote.